Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 06:23h.

El jugador sevillista, contundente al ser cuestionado por la acción

José Mourinho niega haber visto agresión de Arda Güler y responde a las quejas de Luis García Plaza: "Para él es fantástico"

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El sevillismo no da crédito. La enésima derrota en el Santiago Bernabéu estuvo marcada por varias acciones polémicas que en el club hispalense no han tardado en denunciar. Entre todas las jugadas, la posible expulsión de Arda Güler con 0-0 en el luminoso blanco es la que más indignación generó en la expedición rojiblanca. Gerard Fernández 'Peque', a su llegada a la capital de Andalucía, explica la jugada por primera vez.

En el minuto 23 de encuentro, y sin balón en juego, el talentoso centrocampista turco se deshizo de la marca de Peque soltando su brazo. La realización del partido no mostró una imagen cercana que permitiese revisar la acción con exactitud, motivo por el que supuestamente el trencilla no pudo ver la polémica jugada repetida.

Tan solo siete minutos después, el propio Arda Güler sería el encargado de romper la igualada inicial con un golazo, para el cabreo de todo el Sevilla. Los rostros serios de los integrantes del club de Nervión fueron captados por la cámara de El Chiringuito a su llegada a casa, aunque todos los focos los acaparó Peque.

La primera reacción de Peque a la acción con Arda Güler

El mediapunta rojiblanco, titular en el choque del pasado domingo en Madrid, fue cuestionado por la gran polémica de la noche. Ante el micrófono de El Chiringuito, Peque dejó claro el motivo por el que la acción debe ser considerada una agresión, y por consecuencia, expulsión de Arda Güler: "Lo que se ha visto en las imágenes. Nada más que decir".

El programa de esta casa también logró captar la seriedad que se palpaba en el autobús del Sevilla con Luis García Plaza y su presidente Del Nico Carrasco a la cabeza. Sin duda, una noche amarga para el conjunto rojiblanco que deja una sensación ya conocida.