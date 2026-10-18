Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 23:12h.

El ex del Getafe, muy crítico con la actuación arbitral

El uno por uno del Sevilla en el Santiago Bernabéu: compitió ante lo posible y lo imposible

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Juan Iglesias, lateral derecho del Sevilla, atendió a los micrófonos de Movistar LALIGA tras la derrota de este domingo ante el Real Madrid (4-1) y, lejos de cortarse, se mostró muy crítico con la actuación arbitral en el Santiago Bernabéu.

"Hemos estado en el partido, lo hemos intentando. Creo que el partido se ha decidido un poco por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión en la primera parte", comenzaba contando el ex del Getafe.

El lateral, que durante la semana intentó evitar hablar sobre árbitros, no se cortó e insistió en que "lo de Peque me parece una agresión, también hay una falta a Robbie Ure que ni han repetido. Sabíamos a lo que veníamos, toca hacer autocrítica, pero sabiendo que ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte".

En este sentido, Iglesias dijo que no habló con el árbitro porque "nos dicen que nos vayamos, que sino nos sacan amarilla. Prefieres no ir, porque te van a sacar tarjeta" y cerró su intervención reiterando que "sabíamos un poco cómo iba a ser todo".