Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 22:05h.

Kike Salas no tiene dudas: "Confío en mis jugadores, dice que le ha dado"

La agresión de Arda Guler a Peque Fernández que el VAR no quiso señalar

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Tras una cita de lo más caliente en La Cartuja entre el Betis y el FC Barcelona, el encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla este domingo también ha llegado con mucha polémica. Arda Guler anotó el primero pocos minutos después de una acción en la que pudo ser expulsado y en el segundo, de Kylian Mbappé, el Sevilla reclama una falta previa. Iturralde González no tenía dudas: "Si le agarra, es roja".

Se escapaba Robbie Ure como único hombre en ataque del Sevilla cuando Konaté, el último jugador blanco, llegó por detrás y forcejeó, con posible agarrón, hasta robarle la pelota. El árbitro, a pesar de la protesta, no pita nada y, a continuación, anota el Real Madrid un auténtico golazo. Vlachodimos no se lo podía creer.

Apenas 24 horas después de anular un tanto del Betis por una acción mucho antes del mismo, el Sevilla reclamaba que se repasase el origen de la jugada con un posible agarrón de Konaté, pero ni el árbitro, ni el VAR, lo consideraron necesario.

"Es una falta en mediocampo que no se ha repetido. El jugador del Sevilla va al suelo. Si es falta, era roja, porque se marchaba solo", decía Iturralde González en Carrusel Deportivo.

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El excolegiado, que estaba realmente molesto por la falta de repeticiones, insistía en que "estaba en mediocampo y no había cobertura. No se ha visto si era falta o no".

Iturralde, muy enfadado con el primer tanto del Real Madrid

El que fuese árbitro de élite se mostró mucho más enfadado en el primer tanto, donde no tenía dudas sobre el golpe. "Expulsión clara, hay codazo. Suelta el codo. Amonestación a Peque por agarrar persistentemente y expulsión a Guler por golpear".

"Va a ser expulsión y amarilla. Se reanudará con falta a favor del Real Madrid porque empieza el agarrón Peque", insistía antes de ver como volvía a sacar el Sevilla y explotar contra la realización. "Lo que es patético, vamos a dejarnos de medias tintas, es que haya este nivel de repeticiones. 32 cámaras y no tenemos una imagen nítida de una posible agresión. Es una mentira de liga".

Pedro Martín, especialista arbitral en Tiempo de Juego, tampoco tenía dudas e incluso recordaba lo sucedido con el Real Madrid la pasada semana: "Un tirón de pelo es más roja que un codazo".