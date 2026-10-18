Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 16:50h.

El Betis estudiará un posible recurso tras leer el acta de la expulsión de Facundo Bernal

Héctor Bellerín desvela una charla con Facundo Bernal tras su expulsión: "No nos lo podemos permitir"

Compartir







Pasan las horas y el aficionado del Betis continúa tremendamente enfadado tras la polémica derrota sufrida ante el FC Barcelona. La cita en La Cartuja contó con múltiples momentos o decisiones que no gustaron nada a la grada verdiblanca y uno de ellos se centra en Facundo Bernal, futbolista que fue expulsado tras una trifulca con Lamine Yamal y en la que, como sucede con Pellegrini, muchos creen que debería haberse solucionado con una amarilla... que también le habría mandado a la ducha. La razón y el momento en el que el uruguayo se condenó ante los de Flick.

Porque aunque Manuel Pellegrini -y muchos seguidores béticos- reclamasen que Facundo Bernal no debería haber recibido una tarjeta roja sino una amarilla, lo que muchos desconocían es que esa cartulina habría sido la segunda para el uruguayo, que llegó demasiado revolucionado al choque con Lamine Yamal.

PUEDE INTERESARTE La razón por la que Pellegrini quitó a Dani Ceballos en el descanso del Betis - Barcelona

Podríamos discutir si es Lamine el que provoca o no, si el extremo del Barça debía haber recibido también roja o no, pero lo único claro según el acta de Ricardos de Burgos Bengoetxea es que aunque Facundo Bernal hubiese visto únicamente la amarilla, también habría sido expulsado.

Facundo Bernal llegó a la discusión con una tarjeta amarilla

Según se puede leer en el acta, Facundo Bernal recibió una tarjeta amarilla un minuto antes del choque con Lamine Yamal por protestar. La acción, revisando la realización televisiva, no se pudo ver por las pantallas y, dado los minutos ofrecidos por Ricardos de Burgos Bengoetxea, todo apunta a que fue tras validar el gol de Gabriel Jesús (53').

En ese momento, varios jugadores, incluido Facundo Bernal, rodean al colegiado pidiendo juego peligroso de Fermín y el mediocampista uruguayo, que ha pedido disculpas por su actitud, era uno de los más encedidos, por lo que posiblemente sea en ese instante cuando el colegiado le muestra la amarilla.

El Betis recurrirá ante una posible grave sanción

Con esto sobre la mano, poco importa ya si era amarilla o roja, situación que ahora preocupa mucho menos teniendo en cuenta el acta de De Burgos Bengoetxea.

El colegiado escribe en su redactado que el mediocampista bético es expulsado "sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva", situación que podría provocarle una sanción de entre cuatro y doce partidos, según el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En estas, según cuenta ABC, el Betis estudia las imágenes y las vías legales para recurrir e intentar que, después de todo, Facundo Bernal no cuente con una sanción tan grande, ya que en estos momentos todo apunta a cuatro encuentros sin el futbolista.