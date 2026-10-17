Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 21:03h.

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Giovani Lo Celso, jugador del Betis, atendió a los medios de comunicación tras la polémica derrota ante el FC Barcelona y, como no podía ser de otra manera, el argentino fue cuestionado por el golazo que anotó y, posteriormente, fue anulado por el VAR por una mano previa del Cucho Hernández: "No sé si al Barça se lo habrían anulado".

"Creo que hubo varias jugadores puntuales que marcaron el partido, al final el gol anulado es dudoso, creo que podría haber sido gol, como no, pero me quedo con que el equipo ha competido hasta el final. Hemos competido muy bien", comenzaba contando el argentino.

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En este sentido, el ex del Tottenham insistía en que "son jugadas puntuales, el árbitro ve una cosa, nosotros por ahí vemos otra cosa, pero ya está".

El resto de declaraciones de Lo Celso

¿Habría cambiado el partido con su gol?: "Seguro que si el gol vale, nos habríamos ido empate al descanso, creo que era una buena posibilidad para irnos en empate y sabíamos que el segundo tiempo sería otro partido. Después nos ponemos 3-2 y con la expulsión creo que acaba el partido".

¿Se le pita diferente al Barça?: "No sé si al Barça se le pita diferente, te puedo hablar de las jugadas puntuales. Lo del Cucho puede ser mano o no, pero hay muchas cosas antes del gol. No sé si hubiese sido gol del Barça, pero hay una disputa, muchas cosas..."

La expulsión de Facundo Bernal: "No sé, no la he vuelto a ver, pero es un encontronazo entre dos jugadores. Es roja directa y Lamin amarilla. Me quedo con el esfuerzo del equipo porque competimos ante uno de los mejores".

Los gestos de Lamine Yamal: "No, no, acá en este país se respeta mucho. Todos queremos ganar, todos defendemos un club, pero son decisiones que te marcan un partido. Hoy no estuvieron de nuestro lado".

"Es fútbol, dentro de la cancha pasan muchas cosas. Lo mismo que les dije a ellos, es que en la jugada anulada pasan muchas cosas. Son criterios, la moneda no cae hoy de nuestro lado. Me quedo con el apoyo de la gente y el esfuerzo de la gente".

El Betis, compitiendo siempre: "A pesar de todo, el Betis compitió ante un gran rival, no quiero que eso se olvide. Dan gusto verlos jugar, pero por detalles se nos escapa".