Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 21:22h.

El croata se estrenó como comentarista en DAZN

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No estuvo sobre el césped, pero uno de los protagonistas de la polémica derrota del Betis ante el FC Barcelona este sábado, al menos en la realización televisiva, fue Ivan Rakitic. El croata, exjugador azulgrana, pasó muchos años en el Sevilla y en el Benito Villamarín -ahora en La Cartuja- es aún un rival candente, por lo que todas sus palabras ganaban un carácter especial. El exmediocampista, que se mostró muy prudente durante toda la emisión, sí dejó varias palabras que no han pasado desapercibidas.

Protagonista en una de las entrevistas de la previa junto a Ángel Ortiz, Ivan Rakitic también fue cuestionado por el momento actual del Betis antes del inicio del encuentro y la facilidad de Manuel Pellegrini para hacer rotaciones.

"El míster hoy hace muchos cambios con una tranquilidad increíble. Esta mañana se ha levantado tranquilo, con su cafecito y está convencido. Esto es el buen trabajo, saber lo que necesitas, con tranquilidad. Tiene esa confianza. Están muy, muy bien, hay que ver si aguantan este ritmo, que no es fácil, pero mientras dure, se disfruta mucho de jugar al fútbol".

Durante la cita, Ivan Rakitic fue destacando el brutal ritmo que mantenía el Betis sobre el césped, pero también en alguna jugada se quejaba del estado del césped, situación que "me sorprende mucho, porque el balón va botando mucho y es algo que no favorece a ninguno de los dos".

Sin menospreciar, como decíamos, nunca al que un día fue su rival, Rakitic sí destacó que el Betis consiguió protagonizar "el partido con más ritmo" de la temporada dejando claro que "se ha visto un gran Betis y se ve que el Barça está por encima de casi todos los equipos. Hemos disfrutado, lo único es la acción de la expulsión, que es innecesario".

La polémica, según Ivan Rakitic

Cuestionado por las acciones polémicas, Ivan Rakitic señaló en varias ocasiones que es una "pena" lo que se vivió entre Facundo Bernal y Lamine Yamal, diciendo incluso ante Manuel Pellegrini que era "totalmente innecesario, seguro que le va a caer alguna bronca del míster. Es una pena que hablemos de esto después del partidazo que hemos visto. Seguro que aprenden los chicos".

Finalmente, entre otros muchos comentarios, Rakitic quiso dejar claro que en el juego peligroso pedido por el Betis en el tanto azulgrana, para él es "una situación totalmente normal. Lo que solemos decir, si el jugador del Betis sigue adelante, se lleva la pelota. Él tiene un segundo de miedo, pero para mí es muy poco. Sí ha habido momentos que De Burgos Bengoetxea tenía el partido nervioso, pero sí creo que ahí ha acertado".