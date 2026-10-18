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La agresión de Arda Guler a Peque Fernández que el VAR no quiso señalar

Capturas de lo ocurrido con Peque Fernández
Capturas de la acción con Peque Fernández. Movistar
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Poco más de 20 minutos ha necesitado la cita entre el Real Madrid y el Sevilla para tener una primera acción de (mucha) polémica. Con los blancos atacando, Peque Fernández y Arda Guler entraron en una disputa de empujos y el turco acabó golpeando al sevillista... sin repercusión.

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