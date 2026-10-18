Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 23:16h.

José Mourinho defiende a Vinicius y confiesa que, en su lugar, habría salido del Real Madrid: "No estaría aquí"

El técnico le dio descanso en el segundo tiempo

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Arda Güler fue, sin duda, el hombre del partido entre el Real Madrid y el Sevilla. El encuentro, que terminó con victoria blanca por 4-1, tuvo al turco como protagonista en dos acciones que marcaron el devenir del choque. En la primera, el equipo rojiblanco pidió expulsión por una agresión sobre Peque. Minutos después, se sacó de la chistera un golazo de bandera para abrir el marcador.

El habilidoso jugador otomano no terminó el partido. Fue sustituido en el segundo tiempo y ahí apareció en escena José Mourinho. Según Arda Güler se acercaba al banquillo, el técnico portugués se levantó y lo abrazó mientras le decía algo al oído.

Un gesto que demuestra la buena conexión que existe entre el jugador y el cuerpo técnico y que redondea una tarde sensacional para Güler con victoria y golazo incluido.

Dean Huijsen, tras la victoria

El jugador del Real Madrid Dean Huijsen declaró que habían "sabido aprovechar bien el don de salir con balón", tras la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports. "Yo creo que hemos sabido aprovechar bien el don de salir con balón, y defensivamente hemos estado sólidos, no hemos regalado casi nada. Luego una pérdida que luego es gol. Jugamos bastante juntos y bien como equipo hoy", añadió, en los micrófonos de Real Madrid TV.

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Destacó el talento de sus compañeros Güler, Mbappé y Diomande, autores de los goles: "Todos vemos la calidad que tienen, de calidad van sobrados. Han metido unos golazos hoy, contentos de tenerlos en el equipo". También tuvo palabras para su compañero de zaga Éder Militao, que regresó a un terreno de juego después de seis meses de lesión: "Todos sabemos el jugador que es, el estadio no lo ovaciona por nada, obviamente. Estamos contentos, es un buen tío y un buen jugador, nos va a aportar mucho".

Terminó analizando la próxima semana: "Estamos con ganas de lo que viene. El miércoles tenemos Champions, vamos paso a paso, y luego tenemos el Barça. Semana importante. Si llegamos a tener nueve puntos, la media son 12 para estar en el top 8, más o menos. Si, quedando cinco partidos, tenemos 9 puntos, estamos con un pie dentro. Es muy importante para nosotros sumar".