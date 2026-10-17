Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 21:54h.

Mourinho se queja de que no puedan jugar todos los que hacen méritos para ello

El buen rollo del Real Madrid durante un partido de fútbol tenis en Valdebebas: "Son muy malos"

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La rueda de prensa de José Mourinho antes del Real Madrid-Sevilla ha tenido mucho contenido por parte del portugués, desde su defensa de Vinicius Jr. hasta sus críticas a Javier Tebas por sus tuits comparando al club blanco con la Alemania Nazi. El técnico portugués también fue preguntado acerca de la "meritocracia" después del gol de Endrick en el Olímpico de Roma y dejó una reflexión acerca de cómo muchos futbolistas hacen méritos para jugar pero solo unos pocos tienen hueco.

"Creo que a veces nos cuesta dar mérito a quien hace cosas bien intentando equilibrar las cosas y, cuando lo hace mal, machacáis pero cuando pensáis que se hace bien, habladlo también. He leído bien el partido antes y durante y, después, es mérito obviamente del chico, que ha reventado con todo. Mismo la situación de tres goles de córner. ¿Cómo se consiguen los córners? Con avalancha de fútbol ofensivo. Después, que los goles vengan de balón parado y cómo tú llegas a esa situación. Jude, prácticamente hace también un gol de córner casi al final. Hemos tenido un par más y diría que en 10 minutos hemos tenido unos siete porque ha sido una avalancha de fútbol", arrancó Mou sobre la actuación de Endrick en Champions.

Mourinho y el ejemplo de Lunin ante la "meritocracia"

Por ello, José Mourinho reivindicó a todos aquellos que podría jugar en el Real Madrid pero no tienen la posibilidad, como el ejemplo de Lunin: "Hay mucha gente que merece jugar. Esta historia de la meritocracia no es una cosa que pueda decir que sólo 11 lo merecen porque no son sólo 11 los que merecen jugar: son 15, 16... son muchos. Todavía no he hablado, pero Lunin merece jugar. No es broma, lo merece. Un chico que viene aquí y trabaja y compite como él lo hace cada día con el mejor portero del mundo y está aquí positivo con sus compañeros cada día de entrenamiento. Lunin merece jugar pero no juega. ¿Dónde está aquí la meritocracia? No puedo meter a Courtois y a Lunin a jugar los dos pero no quiere decir que no me importe la meritocracia. No significa eso".

"Con los jugadores de campo es la misma cosa. Estaremos todos de acuerdo pienso yo en que los cinco jugadores que el otro día entraron y que ayudaron al equipo a cambiar el partido en que merecen jugar mañana. Pero, ¿y los otros? ¿No merecen jugar? Diomande, que ha hecho un gran trabajo. Cucurella, con un partido difícil sobre todo en el primer tiempo. ¿No merecen jugar? ¿Valverde no merece jugar? ¿Bellingham no merece jugar? ¿Kylian no merece jugar?", se preguntó el técnico portugués.

Por último, Mourinho acabó entre risas acerca de cómo a otros entrenadores les gustaría tener este problema: "No significa que no exista la meritocracia, significa que es una parte difícil del trabajo de un entrenador pero compañeros míos que estarán entrenando a equipos con menos soluciones que yo, estarán diciendo que qué suerte tengo yo de tener problemas como este y sí, es verdad. Es una suerte tener una plantilla como esta pero es mala suerte tener periodistas como vosotros que hablan siempre de la situación más complicada (risas)".