Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 13:51h.

Jude Bellingham cierra su renovación con el Real Madrid: los detalles de la operación

El equipo prepara el duelo en casa frente al Sevilla

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El Real Madrid afronta el duelo de este domingo frente al Sevilla con calma y buena armonía. El vestuario blanco respira en positivo después de la remontada frente a la Roma en Champions, un duelo que evidenció carencias, pero que volvió a demostrar la fortaleza de este equipo. Este sábado, durante la sesión de trabajo, el buen ambiente reinó en Valdebebas con bromas, risas y algún que otro chasquarrillo como el que se escuchó durante un partido de fútbol tenis que andaban disputando.