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El buen rollo del Real Madrid durante un partido de fútbol tenis en Valdebebas: "Son muy malos"
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El equipo prepara el duelo en casa frente al Sevilla
El Real Madrid afronta el duelo de este domingo frente al Sevilla con calma y buena armonía. El vestuario blanco respira en positivo después de la remontada frente a la Roma en Champions, un duelo que evidenció carencias, pero que volvió a demostrar la fortaleza de este equipo. Este sábado, durante la sesión de trabajo, el buen ambiente reinó en Valdebebas con bromas, risas y algún que otro chasquarrillo como el que se escuchó durante un partido de fútbol tenis que andaban disputando.
"Son muy malos, joder", sonó fuerte en medio de las risas tras conseguir un punto. En el vídeo superior puedes disfrutar con este instante.