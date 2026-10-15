Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 07:23h.

Mourinho señala a Vinícius tras la remontada en Roma con dos indirectas: "No me ha gustado nada"

Insistió en algunos nombres propios del equipo blanco

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El Real Madrid mostró en Roma su mejor versión para cosechar una histórico remontada en poco menos de siete minutos. El equipo de José Mourinho logró levantar un 3-1 en contra con goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger para sumar la segunda victoria en Champions y recuperar de un plumazo la confianza del vestuario y de todo el madridismo. Muchos se preguntan por qué no jugó todo el partido a la misma intensidad que el tramo final. Uno de los que lanzó esa pregunta al aire y detectó los aciertos del equipo para lograrlo fue Santi Cañizares.

El exportero analizó, en El Partidazo de Cope, la metamorfosis del equipo merengue en los 20 minutos finales y todo lo bueno que le puede aportar el jugar siempre de la misma forma. Cañizares detectó de forma minuciosa los aciertos del Madrid para lograr la remontada y puso el foco en dos nombres propios: Jude Bellingham y Fede Valverde.

"Bellingham y Valverde han corrido más en esos 20 minutos que en todo el partido, a más intensidad. No digo más, a más intensidad. Porque cuando recibían los jugadores de la Roma ya no se podían girar ni podían tocar, no podían jugar con paredes porque el equipo ya no se partía. Es una cuestión de jugar en equipo, jugar con actitud. Luego sale o no sale el resultado, pero es evidente que jugando como en los últimos 20 minutos, si tienes suerte de cara al gol, haces tres goles en un rato, cosa que es muy difcil. Pero si no tienes suerte de cara al gol, lo que es seguro es que no encajas", sentenció.

Courtois analiza los errores

Thibaut Courtois declaró que "los errores" que habían cometido les costaron "tres goles" en contra en la victoria in extremis ante la Roma. "Cuando marcas el 3-2 y te quedan diez minutos de partido más el tiempo añadido, sabes que puedes marcar el tercero y cuando lo conseguimos hemos ido a por el cuarto. Es una sensación increíble porque sabíamos que teníamos que ganar, pero los errores que hemos cometido nos han costado tres goles", prosiguió.

"En el caso del primer y segundo gol, hemos perdido el balón fácilmente y ellos nos han marcado en el contragolpe, así que fue nuestro error. Y hemos tenido mala suerte cuando el balón ha salido rechazado y ha entrado. El tercero posiblemente era un penalti a favor y al final acabó en el otro lado".