Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 14:27h.

Luis García Plaza catalogó a Mourinho previamente como "un entrenador top"

José Mourinho defiende a Vinicius y confiesa que, en su lugar, habría salido del Real Madrid: "No estaría aquí"

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Advertía Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, en su extensísima rueda de prensa del viernes sobre su buena relación con José Mourinho y el portugués, ahora técnico del Real Madrid, ha respondido a todos los halagos aplaudiendo, públicamente, lo realizado por el ex del Alavés: "Le veré después de mucho tiempo".

"El Sevilla está bien, ha perdido algún partido en casa, pero siempre compitiendo", decía el portugués en su conferencia de prensa. El técnico blanco, que adelantó que podría hacer algunos cambios en el Santiago Bernabéu para recibir a los blanquirrojos, no se olvidó de Luis García Plaza, al que volverá a ver "después de mucho tiempo".

En referencia al técnico, dijo que "está haciendo un buen trabajo. El año pasado consiguió salvar al equipo y este año está haciéndolo bien", comentando antes de cerrar cualquier referencia al Sevilla que será "un partido difícil pero que, claro, queremos ganar".

Luis García Plaza también 'piropeó' a Mourinho

Las palabras del portugués llegan poco después de que Luis García Plaza dijese que guarda una "gran relación" con Mourinho y que esperaba poder "saludarle y charlar algo de fútbol, como siempre hemos hecho". "Su currículum habla por él, después va a Roma y la gente está coreándole en la grada. Es un entrenador top, que aporta mucho carácter a sus equipos. La remontada el otro día es, en parte, gracias a ese carácter que les mete".