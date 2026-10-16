Pepe Jiménez Sevilla, 16 OCT 2026 - 12:41h.

El Sevilla completará una última sesión de entrenamiento este sábado

Posibles alineaciones del Real Madrid y del Sevilla en la jornada 9 de LALIGA EA Sports

Compartir







Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la penúltima sesión de entrenamiento previa a la cita ante el Real Madrid y, entre otros muchos temas, habló sobre polémicas, ausencias y dudas en el Santiago Bernabéu.

Con una sesión aún pendiente, la del sábado, Luis García Plaza explicó en su conferencia que "el equipo despejó todas las dudas ante el Levante. Respetando siempre, creo que merecimos ganar tranquilamente. Ahora llegamos, quitando los dos primeros, más en cuadro. Tenemos a Isaac sancionado, a Miguel lesionado, Guridi lesionado y la duda de Kocho, que no ha entrenado aún. Mañana va a probar, puede ser que sea titular, banquillo o ni convocado".

"Recuperamos a Stassin, ha entrenado con normalidad, así que preparados, seguir compitiendo, intentando seguir sumando en un campo muy complicado. Ojalá podamos cambiar la dinámica", añadía posteriormente.

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

¿Cómo sustituirá a Miguel Sierra?: "Es un palo para él, es su entrada en el fútbol profesional, siendo titular, jugando a un gran nivel... no es lo mismo un golpe que tener que ser operado. Es muy mala suerte, hemos hablado muchos con él, son cosas que pasan, debe saber sobreponerse, le vamos a echar de menos, pero ahora les toca dar un paso adelante a Ejuke, a Alfon, a Vargas... Rubén ha entrenado muy bien esta semana, ojalá estos tres den el paso adelante".

PUEDE INTERESARTE El jueves pasa factura a España por la plaza extra de Champions: así está la clasificación

¿Cómo se motiva al equipo tras la mala racha ante el Real Madrid?: "No he utilizado el dato, pero igual lo utilizo. Eso te dice la dificultad del partido, el Sevilla siendo de Champions no ha puntuado allí. La dificultad es máxima, jugadores top, entrenador top... pero vamos a competir. Nos hemos plantado esa norma desde el primer día y así lo estamos haciendo".

¿Qué tiene que mejorar el equipo?: "Ser mejores que el rival 60' lejos de tu casa, no es fácil. El rival tendrá momentos en el que te supere, pero en esa hora, hicimos méritos que ellos en media hora. Si queremos que seamos superiores 100' como visitantes, es imposible. Para mí el error allí fue el primer gol. Si pasan diez minutos sin que empaten, se hubiesen puesto más nerviosos, pero ellos empataron, el público empujó mucho... pero eso es fútbol. Hemos ganado partidos, como en Coruña, sin crear tanto. Fuimos el equipo que más corrió en toda la jornada, fuimos el que más roba en campo contrario... pero el fútbol a veces es acierto".

"No creo que ningún equipo que sea capaz de cambiar un 1-3 a un equipo como la Roma. El Real Madrid tiene tres fases: cuando juega muy bien y te gana, o cuando le dominas y te gana porque individualmente son muy buenos. Son buenísimos. Por eso el Sevilla lleva, con equipos Champions, sin puntuar allí. Nosotros vamos con ilusión y vamos a intentar hacer un partido perfecto".

¿Qué tendría de especial ganar con el Sevilla en el Real Madrid?: "Creo que allí no he puntuado nunca. Sería especial, porque estamos viviendo cosas muy buenas, el equipo cree en lo que hace, los jugadores ejecutan el plan. Igual no es la posición a la que aspiramos, pero si estamos aquí es porque hacemos cosas bien. Ojalá sea el momento de puntuar en un campo así. Ellos están en una situación límite, porque si puntuamos allí y el Barça gana... es que lo del Barça no es normal, no es lógico que lo ganen todo. Parece que no están tan bien, pero es que el otro está excelso. Ganar seis de ocho no está mal".

La clave ante un entrenador como José Mourinho: "Su currículum habla por él. El otro día va a Roma y la gente se rinde a él. Es uno de los mejores del mundo. Tengo buena relación con él, espero saludarle y charlar de fútbol. Es un tío que le mete carácter a sus equipos, que van a full. Nosotros tenemos que mostrar nuestro carácter. El carácter no podemos perderlo. Ellos son mejores y el que no diga que no, miente. Solo un fichaje vale más que todo nuestro presupuesto. Vamos a competir y a ver si somos capaces de sumar".

La importancia del árbitro ante el Real Madrid: "Los árbitros nos han dicho que podemos expresar cualquier opinión sobre cualquier jugada sin faltar el respeto. Si entramos en esa dinámica, es algo positivo. No valoro nada de Vinícius, ni de ningún jugador. Nadie me ha preguntado por la falta a Miguel Sierra que le tienen que operar y no pitan ni falta. Todos los equipos sentimos cosas así. Todos somos humanos, yo me equivoco, los jugadores se equivocan y los árbitros se equivocan también. Llevamos 70 minutos de descuento en ocho partidos. Cada vez que vamos ganando, ocho; perdemos, cinco. Desde el máximo respeto, pero el otro día sentimos que en dos o tres jugadas, como la de Isaac, que habrá situaciones similares que no sacarán amarilla, porque sino en cada celebración... nos sentimos, en esas tres jugadas (Miguel, Castrín e Isaac). El del Levante se sentirá igual. Tenemos que intentar ayudarles".

¿Es necesario preparar a los jugadores en temas arbitrales?: "Yo no comento nada sobre el Real Madrid y su televisión. Yo voy a intentar ayudarles, pero también les voy a comentar algo. Los jugadores tienen que centrarse en lo futbolístico. Somos once contra once. Ellos son muy buenos y a ver si somos capaces de superarlos".

La presión alrededor de los árbitros: "Sí, ellos intentan hacer su mejor trabajo. Habrá errores y es normal. Están preparados, son grandes árbitros y van a intentar hacerlo lo mejor posible".

Sustitutos para Kocho: "Si no llega él, podemos poner a Fofana con Nico y Manu Bueno, o baja Fofana y entra Peque arriba. Si jugamos con dos delanteros, no tenemos recambios. Es el partido en el que más bajas tenemos".

¿Puede ir Nico Guillén al Santiago Bernabéu?: "Esto nos va a pasar más veces. En el fútbol parece que las bajas se acumulan siempre en el mismo sitio. Tiene que estar preparado él, Manu y Peque. Espero que el que tenga que jugar si Kocho no está, confiaremos en él".

La confianza de Robbie Ure: "Está haciendo un buen trabajo. El otro día pudo marcar más goles. Él tiene que seguir trabajando igual. Aporta cosas diferentes, recibe, aguanta... no es tan delantero de área, él aporta otros registros, descarga, lanza, gira, puede parecer hasta un segundo delantero. Hará más goles y está trabajando muy bien".

La situación de Fabio Cardoso: "Lo tenemos claro. Es un grandísimo profesional, el vestuario le quiere muchísimo. Se hace ganar el cariño, pero él sabe que es la última opción en la defensa, pero es uno más. Él sabe de mi boca que es la última opción y que debe buscar una salida, pero es un orgullo dirigirlo, porque en el día a día es de lo mejor que hay. Es un chaval que hay que quitarse el sombrero, es uno de lo más queridos. Le hemos explicado que, si puede encontrar una salida, será mejor para él, porque participará muy, muy, muy poco".

La posición de Alfon: "Tenemos un problema porque siempre queréis que jueguen por la izquierda. Pongo a Ejuke, me decis que es izquierda; Vargas, Alfon... ¿A quién pongo por la derecha? Que se adapten, se tienen que adaptar. Sé que los tres juegan mejor por la izquierda, pero alguno tiene que jugar ahí, no tenemos otra opción. Todos quieren, incluido Félix, por la izquierda. Tienen que dar un paso adelante, pueden hacerlo".

La baja de Jon Guridi: "Es importante porque ocupa muchas posiciones y entiende muy bien el juego. Es una baja importante. Tendrán que dar un paso adelante el resto".

Su participación en la entrega de placas: "Para mí es un honor encontrarme personas con más de 60 años de socio. Me contaron anécdotas, un Sevilla en Segunda, un Sevilla diferente. Fue un honor conocer gente que, en 60 años, cada 15 días, su rutina era ir al Sánchez-Pizjuán. Me contaron muchas anécdotas, me dijeron que les gustaba el equipo. Fue muy bonito. Cuando llegas a un sitio, empaparte de la historia del club, de la ciudad, debes hacerlo poco a poco. Me fui muy contento a casa. Fue un placer".

"Me dijeron que siguiésemos mostrando el carácter. Son personas que han visto de todo y fue muy bonito".