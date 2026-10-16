Basilio García Sevilla, 16 OCT 2026 - 10:04h.

El afamado locutor y accionista del Betis aboga por dejar las obras del Benito Villamarín

Así marchan las obras del Benito Villamarín cinco meses después del inicio de la segunda fase

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El Real Betis Balompié está haciendo del Estadio de La Cartuja su casa. Pese a las quejas iniciales y presentes con respecto a los accesos, que están mejorando, pero no llegan a ser óptimos, el beticismo está viviendo noches muy importantes de fútbol en su casa alternativa mientras duran las obras del Benito Villamarín. En esas, hay quien opina que el club debería dar un giro de timón a su futuro y quedarse en el recinto cartujano, y es alguien con un altavoz tan importante como Carlos Herrera.

Cabe recordar que el afamado locutor es uno de los más destacados accionistas del club tras desembolsar un buen dinero en 2018, y en su programa Herrera en Cope ha abogado porque el Betis se quede en La Cartuja y, ahorrándose el dinero de la obra del Villamarín, pueda conformar un equipo aún con más potencial. “Yo iba al Villamarín, que es más accesible. De la Cartuja he leído que van a arreglar los accesos, pero si el Betis me quisiera hacer caso, yo compraba la Cartuja y dejaba la obra del Villamarín”, explicaba a primera hora de la mañana en unas declaraciones que han llamado la atención de los béticos.

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“La obra del Villamarín va a costar 300-400 millones. La Cartuja va a costar, no sé... Por 200 la Junta te lo vende. Te ahorras ciento y pico. Y lo que obtienes de beneficio por dejar el Villamarín te lo gastas en un equipo aún superior. Y ya no es que tengas que jugar contra el PSG, es que no quiere jugar contigo nadie”, continuaba Herrera, aunque en todo caso habría que asegurarse de que la Junta de Andalucía quisiera desprenderse del inmueble.

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El Sevilla puede tomar la delantera

En este sentido, Carlos Herrera argumentaba que si no es el Betis será el Sevilla el que se acabe quedando con el Estadio de La Cartuja. “Si no lo haces tú, lo va a hacer el Sevilla. El Sevilla, como no des el paso y te adelantes, te aseguro que... Nervión lo suelta y se va a la Cartuja. Incluso alquilándolo, que vale un millón al mes y con las entradas de fútbol ya lo cubres”, afirma.

“Si vendemos el estadio ganamos 350 millones de euros y con eso yo hago un equipazo que me río de Janeiro y saneas tus cuentas. Es una opinión personal. Cada día más béticos decimos esto. Primero, el estadio de la Cartuja es magnífico, espectacular, mucho mejor que el que puedan hacer. Lo único que tienen que hacer es mejorar los accesos”, concluía Herrera en una solicitud que ha causado sorpresa entre muchos aficionados béticos. Lo cierto es que los accesos al recinto tienen que estar solucionados para el Mundial de 2030 y, entonces, la instalación quedará como una de las más avanzadas de España en todos los aspectos.