Tito González | Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 23:50h.

Fiesta verdiblanca tras la victoria ante el Oporto con remontada incluida

Así explotó de alegría la plantilla del Betis tras ganarle al Oporto en Champions

Compartir







El Real Betis Balompié está firmando un inicio de temporada espectacular, lo nunca visto, y este miércoles ha brindado a su afición una victoria de peso. Ante el Oporto, un bicampeón de Europa, en La Cartuja, en el regreso de la UEFA Champions League 21 años después, y remontando un 1-2 con el que el partido se le puso muy cuesta arriba.

La salida del Estadio de La Cartuja tras el tremendo espectáculo ofrecido sobre el césped ha sido una explosión de alegría en verdiblanco. Los aficionados salían del coliseo cartujano con una sonrisa de oreja a oreja, gritando, cantando y disfrutando de una victoria de las que gustan. Sufrida, pero sabrosa. “Glorioso, glorioso, impresionante, qué alegría más grande”, decía un bético con lágrimas en los ojos en los aledaños del estadio. “Menos mal, hemos sufrido un poquito, pero hemos metido el tercero. Me acuerdo de todo el mundo, de todos los béticos, los que están aquí y no están”, recordaba otro.

“Estoy acostumbrado, tengo 50 tacos y sé lo que es el Betis”, dice otro de los aficionados verdiblancos que ha atendido a los micrófonos de ElDesmarque en un ambiente muy festivo. El próximo objetivo en Champions, ganar al Feyenoord y dejar prácticamente asegurada la clasificación entre los 24 primeros en la fase liga.