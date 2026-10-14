Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 23:44h.

Los verdiblancos encadenan su segundo triunfo consecutivo y disparan sus opciones de entrar en las rondas eliminatorias

Los millones que ingresará el Betis por ganar al Oporto en la Champions

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El Real Betis sigue brillando con luz propia en la Champions League. Los de Manuel Pellegrini apelaron a la épica para remontar un Oporto (2-3) muy competitivo y lograr su segundo triunfo en el torneo, lo que dispara sus opciones de colarse en las rondas eliminatorias de la competición. Lo hizo tras un partido muy intenso y que por momentos se rompió en la segunda mitad, en la que el cuadro portugués remontó un el marcador adverso, pero el conjunto verdiblanco tiró de orgullo y eficacia para voltear de nuevo el marcador. 21 años hacía de la última vez que la máxima competición continental se jugaba en la casa de los béticos. Demasiado tiempo para una afición que necesitaba noches grandes. Demasiado tiempo para una plantilla que explotó de júbilo nada más darse el pitido final.

Los goles llegaron en una frenética segunda parte, en la que nada más empezar el marroquí Ez Abde hizo el 1-0 para el equipo del chileno Manuel Pellegrini, empató el español Gabri Veiga para el Oporto y Samu, otro español, adelantó a los lusos sobre la hora de juego, pero el colombiano Cucho Hernández volvió a igualar e Isco, de penalti, marcó el 3-2 definitivo a los 84 minutos.

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La crónica del Betis - Oporto

En el regreso del cuadro andaluz como local a la 'Champions' veintiún años después, pero no en un Benito Villamarín en obras, sino en La Cartuja, se medían dos equipos en un gran estado de forma: el Betis, tercero en LaLiga y que ganó 2-3 en Lille; y el experimentado Oporto, que volvía al estadio donde ganó la Copa de la UEFA 2003 frente al Celtic.

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El Betis salió con brío, muy intenso, y dominó por completo. Muy incisivo por las bandas, pronto generó mucho peligro en sendos tiros del marroquí Abde, muy activo; de Roca al lateral de la red y de Ortiz, éste solventado por Diogo Costa al primer cuarto de hora de juego, aunque antes, en el 9, André Silva estrelló un cabezazo en el larguero.

Aunque los béticos, con mucho descaro arriba, imponían su fútbol vertical y de ataque, esta ocasión blanquiazul llegó tras un fallo garrafal del meta Valles en la salida del balón. Lo interceptó Silva y buscó el gol con un disparo por alto que no encontró puerta, pero, en pleno despiste de la zaga local, el exsevillista logró cabecear para toparse con el larguero.

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El equipo español siguió con más posesión y controlando el juego e imprimiendo gran velocidad a sus transiciones. Lo intentó por medio de Deossa, con un zapatazo que salió desviado, o de Marc Roca con un tiro parado por Costa. Aún así, el Oporto se defendió bien y también emergió su competitividad y su calidad. Incluso pudo adelantarse al marcar Martim Fernandes en el 40, pero luego el gol fue anulado tras revisarlo el VAR por una mano previa de Sainz, en una chilena anterior al remate del lateral, confirmada por el árbitro en la pantalla a pie de campo.

Tras un primer tiempo eléctrico, de pleno dominio local pero ante un Oporto firme y que también llegó al área contraria, a los dos minutos de la reanudación el Betis recogió el premio a su intensidad y mejor fútbol con un golazo de Abde, quien, tras recibir de Fran García, disparó con efecto con el interior del pie derecho para hacer el 1-0.

Tres minutos después, en el 50, Antony pudo ampliar la renta con un remate al poste tras un error del argentino Alan Varela, pero el que cambió el guión del duelo fue el gallego de Porriño Gabri Veiga, quien empató a los 54 minutos con un buen gol de falta directa que llegó a tocar a Álvaro Valles, quizás poco acertado en esta acción.

Además, y tras un triple cambio en los portugueses, el Oporto siguió creciendo ante la desconexión bética y, sólo dos minutos después de saltar al campo, el internacional español Samu Aghehowa, melillense criado en Sevilla, remontó rebasada la hora de juego para el cuadro luso al fusilar a Valles tras un pase de tacón en la frontal de Pepé.

El empuje ahora era de los blanquiazules, si bien el Betis se rehizo y Cucho Hernández empató 2-2 en el 74, tras un pase atrás de Antony, e incluso marcó el 3-2 final en el 84 al transformar Isco un penalti de Moura sobre Ortiz, después de ser revisado por el VAR. El Oporto no se rindió y en el añadido Valles salvó el triunfo con dos buenas paradas.

- Ficha técnica:

3 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca (Fornals, min. 87), Deossa (Dani Ceballos, min. 62); Antony (Riquelme, min. 90), Isco (Bernal, min. 87), Abde; Troy Parrott (Cucho Hernández, min. 62).

2 - Oporto: Diogo Costa; Fernandes (Alberto Costa, min. 59), Rosario, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Varela, Gabri Veiga (Hwang Inbeom, min. 71); Sainz (Pietuszewski, min. 59), André Silva (Samu, min. 59), Pepé (Santiago Giménez, min. 86).

Goles: 1-0, Min.47: Abde. 1-1, Min.54: Gabri Veiga. 1-2, Min.61: Samu. 2-2, Min.74: Cucho Hernández. 3-2, Min.84: Isco, de penalti.