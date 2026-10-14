Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 21:02h.

Se trata del primer tifo vertical de Gol Sur 1907 y sobre él trabajaron alrededor de 40 personas

Así sonó por primera vez el himno de la Champions League en La Cartuja

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La Champions League volvió a la casa del Real Betis veintiún años después y como no podía ser de otra forma el beticismo lo celebró por todo lo grande. Los miembros de Gol Sur 1907 prepararon un tifo a la altura de la ocasión. El primero en vertical de su historia, aprovechando el sistema de poleas que recientemente se ha inaugurado en La Cartuja. Un guiño a las familias y al sentido de pertenencia, siendo este algo que jamás se había hecho en esta grada de animación.

ElDesmarque ha tenido acceso a algunas de las particularidades del tifo, que cuenta con unos 38 metros de ancho por unos 40 metros de alto. Los trabajos para el mismo empezaron hace algo más de dos semanas y para el cual se ha necesitado con la colaboración de unas 40 personas entre maquetación, pintura, costura y montaje.

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En el mismo se puede ver a un abuelo junto su hijo y su nieto disfrutando del sorteo de la Champions League, algo inédito para las generaciones que todavía no habían visto a su equipo en la máxima competición continental. De ahí el origen de "Una historia por contar", la frase utilizada por el cubregradas que se sacó debajo del tifo.

¿Cómo se hace un tifo?

1 - Diseño.

Lo primero de todo es definir la idea o el mensaje a transmitir y la temática, pues puede ser en apoyo a su equipo, conmemorando efemérides o como respuesta a clubes rivales. A partir de ahí se establece un boceto y se diseña la imagen definitiva dividiéndola en cuadrículas proporcionales para poder escalarla a los metros reales.

2 - La preparación de las telas.

Se adquieren grandes rollos de tela o plástico fino, con la obligatoriedad de que sean ignífugas para regirse por las normas de la ley española. Como un tifo suele medir decenas de metros de ancho y alto, las piezas de tela se cortan y se cosen en grandes secciones para formar el dibujo completo. Esto se suele hacer en espacios de dimensiones grandes.

3 - Calcar el dibujo en la tela.

Se suele utilizar un proyector de alta potencia para rotular el boceto directamente sobre las enormes telas extendidas en el suelo. Se delimitan las zonas, líneas rectas, caras y letras.

4 - Pintado a mano.

En última instancia se colorea (a mano con pinturas), se deja secar y luego se traslada para el definitivo montaje en el campo.