Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 19:56h.

Los verdiblancos recibirán el próximo miércoles al Feyenoord, vigente líder de los Países Bajos, y a partir de ahí se empinará el calendario

El vídeo con el que el Betis toca la fibra a sus aficionados por la Champions: "Sólo me importó el con quién"

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La Champions League regresa a la casa del Real Betis Balompié 21 años después, aunque en esta ocasión le toque hacer de local en La Cartuja. Un compromiso de envergadura para los de Manuel Pellegrini, que buscan encadenar una segunda victoria consecutiva que pondría muy de cara las cosas en busca de ese sueño de colarse en las rondas eliminatorias de la máxima competición continental. Después de ganar al Lille en la jornada inaugural, los verdiblancos reciben al FC Porto, aunque todavía quedará mucha tela por cortar.

Después del compromiso contra el FC Porto, los próximos en visitar La Cartuja serán el Feyenoord, el Como 1907 y el Arsenal. Además, los otros partidos fuera de casa del conjunto verdiblanco serán ante el Slovan de Bratislava en Eslovaquia, el Borussia Dortmund (para el cual se solicitaron casi 8.000 entradas) y el Bayern Múnich.

En total, tres grandes históricos del fútbol continental, tres campeones de Europa -cinco en total contando a los dos alemanes-, y un equipo emergente como el Como de Cesc Fábregas, Assane Diao o Jesús Rodríguez, para hacer las delicias del bético que soñaba con volver a ver a su equipo en la Champions en Sevilla.

Cabe recordar que en la fase liga solo quedan eliminados ocho equipos de los 32 que la juegan. Los ocho primeros pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que queden entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán la fase de play off durante el mes de febrero. El Betis tiene asegurados ocho encuentros hasta enero, pero buscará seguir inmerso en el sueño continental todo lo posible.

Los próximos partidos del Betis en la UEFA Champions League

-Lille 2-3 Real Betis.

-Real Betis - Oporto: miércoles 14 de octubre a las 21.00 horas.

-Real Betis - Feyenoord: miércoles 21 de octubre a las 21.00 horas.

-Borussia Dortmund - Real Betis: miércoles 4 de noviembre a las 21.00 horas.

-Slovan de Bratislava - Real Betis: martes 24 de noviembre a las 21.00 horas.

-Real Betis - Como: miércoles 9 de diciembre a las 18.45 horas.

-Real Betis - Arsenal: miércoles 20 de enero de 2027 a las 21.00 horas.

-Bayern de Múnich - Real Betis: miércoles 27 de enero de 2027 a las 21.00 horas.