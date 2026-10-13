Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 14:04h.

El central puso en valor el regreso del club a la Champions y el regalo que supone para las nuevas generaciones

Pellegrini sueña con llevar lejos al Betis en Champions: "Tenemos derecho a ambicionar"

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Marc Bartra compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo entre Real Betis y FC Porto, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League. El central hizo repaso a su trayectoria en el club y las opciones del equipo de pasar lejos en la competición, aunque arrojó algo de incertidumbre sobre su futuro. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

¿Es su mejor momento en el Betis? "Llevamos muchísimos años haciendo las cosas muy bien, creciendo año a año. A nivel de equipo, tener a muchos compitiendo juntos durante estos años, más la gente que ha venido a reforzarnos, hace que estemos a un gran nivel. Se está dando un momento muy bueno a nivel de juego; nos conocemos mucho y sabemos lo que quiere el míster tanto con balón como sin balón. A nivel personal me siento con mucha plenitud. Es un gran momento que hay que saborear, pero sobre todo hay que enfocarse en seguir a un gran nivel".

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Qué le puede aportar al equipo a través de su experiencia: "Lo que puedo aportar es lo que llevo haciendo durante todos estos años: sabiendo lo que quiere el míster de mí, lo que necesita el equipo, y estar al servicio del grupo a nivel defensivo, seguro y con confianza atrás. En una competición así, a nivel emocional es importante mantenerse con carácter y buena mentalidad porque en Europa cualquier detalle suma mucho. La concentración continua y liderar desde atrás es fundamental para que el equipo esté como tiene que estar".

Jugar en casa con el Betis la Champions: "Es un privilegio total jugar la Champions. He tenido la suerte de hacerlo con el Barça y con el Borussia Dortmund, pero hacerlo con el Betis después de tantos años de crecimiento hace que tenga un sentimiento de pertenencia muy bueno y que sea más especial aún. Llevarlo a un grado de responsabilidad de jugar Champions es un privilegio que me encanta, y vivirlo ahora con esta plenitud es algo muy bonito".

Los recuerdos de la primera vez del Betis en la Champions: "Tenía 14 años cuando el Betis jugó Champions y lo recuerdo bien porque siempre he sido futbolero y me ha gustado mucho el fútbol. Es verdad que a día de hoy igual no somos tan conscientes, al estar metidos en el día a día, pero sí que mañana pensaremos que para muchos niños y aficionados es la primera vez que verán al Betis en Champions. Eso es algo que es un privilegio y el día de mañana lo valoraremos muchos. Todos esos niños y niñas béticos estarán muy orgullosos".

Qué significa para él Manuel Pellegrini: "He tenido la suerte de tener a los mejores entrenadores del mundo y el míster es uno de ellos. Me ha hecho crecer a nivel de mentalidad, en lo que debo aportar en el campo y en transmitir esa seguridad y liderazgo. Es el entrenador con el que más he estado y soy de los jugadores con los que él más ha contado en su carrera, lo que me llena de orgullo y gratitud".

Deja su futuro en manos del club, pese a que termina contrato en junio: "La pregunta es más para el club que para mí. Sinceramente estoy muy centrado en el presente, en rendir y servir al equipo. Lo demás que sea lo que Dios quiera. Lo demás es para otros", argumentaba el central en la rueda de prensa previa al duelo contra el FC Porto".