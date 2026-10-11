El consejo de vida de Isco Alarcón a Morante

Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 21:17h.

"Es un jugador que lo tiene todo, hay que cuidarlo y protegerlo"

La celebración de Isco Alarcón 147 días después de su último gol con el Betis

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Isco Alarcón se erigió como la gran figura de la tarde para el Real Betis, logrando dos de los cinco goles de su equipo contra el Club Atlético Osasuna. Una noche redondeada por el mágico debut de José Antonio Morante, al que apenas le bastaron tres minutos para estrenar su cuenta goleadora en LALIGA. Un partido con infinitas claves positivas, especialmente ese paso al frente del astro malagueño, que vuelve a ser decisivo, vuelve a jugar sin miedo y vuelve a ser feliz sobre un terreno de juego.

Precisamente el propio Isco Alarcón, MVP del encuentro, atendió a los compañeros de Movistar al término del encuentro para hacer balance del triunfo del Real Betis. El mediapunta señaló que "el primer tiempo y el inicio del segundo, con el 3-0, han sido buenos" pero "luego" su equipo vivió "un momento que no se puede repetir", al encajar dos goles.

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Para no comprometer el resultado, Isco consideró que el Betis debe "controlar mejor el partido porque hoy en día, en cinco minutos de desconcentración te hacen dos goles. Es algo que hay que corregir" aunque, "en líneas generales", se mostró "contento por estos nuevos tres puntos".

El mediapunta malagueño se nota "cada vez con más ritmo" porque "estas tres semanas" de parón le "han servido para trabajar, corregir cosas que faltan" tras su larga convalecencia de la campaña pasada, y se encuentra "con ganas de ayudar" al Betis en esta "temporada ilusionante".

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Isco definió a su compañero José Antonio Morante, debutante hoy en primera y goleador, como "un jugador que lo tiene todo. Es joven y con proyección, con mucha calidad, muy buen tío y está en el equipo perfecto para crecer de la mejor forma posible. Hay que cuidarlo y ayudarlo".