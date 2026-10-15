Las cinco imágenes de Semana Santa que custodiaron el vestuario del Betis en La Cartuja

Álvaro Borrego 15 OCT 2026 - 11:10h.

El Cautivo de Santa Genoveva, las dos Esperanzas, el Gran Poder y la Purísima Concepción de La Algaba custodian el corazón del vestuario bético

La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

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Nadie mejor que un sevillano sabe cuidar sus costumbres. Sus creencias, sus tradiciones y su fe. La ciudad vuelve a renacer cada primavera, siendo sus calles todo un hervidero de sensaciones con sus fiestas más representativas, aunque la religión se profesa en cada rincón, en cada día del año. A unos meses para el inicio de una nueva Cuaresma, el Real Betis se aferra a la esperanza para seguir soñando en grande, tanto en LALIGA como en la Champions League. Una plantilla que disfruta de los mejores mimbres de su historia, aunque a nadie le amarga un impulso extra de ayuda divina.

Los compañeros de Movistar entraron en el corazón del vestuario del Real Betis para mostrar qué se respira en el lugar más íntimo de la plantilla. Como curiosidad, dentro de él emergen cinco cuadros de algunas de las devociones con más fuerza de la provincia y la capital. El Cautivo de Santa Genoveva, del barrio del Tiro de Línea, la Esperanza de Triana, la Purísima Concepción de la Algaba, el Cristo del Gran Poder y la Esperanza Macarena.

Una inspiración que también emerge en el baúl que habitualmente se coloca justo en medio del vestuario, con imágenes de la Esperanza de Triana, el Cristo de las Tres Caídas y la Esperanza Macarena. Tres de las grandes devociones de la ciudad, juntas. Un gesto significativo por parte de la entidad, que durante estos últimos años se ha mostrado especialmente volcada con la Semana Santa, lanzando guiños a los cofrades además de repetir sus habituales ofrendas florales a algunas de las hermandades que mayor vinculación guardan con la entidad.

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Una estampa que, aunque a muchos les pueda coger de nuevas, acompaña al Real Betis desde hace muchos años. Sin ir más lejos, el antiguo vestuario del Real Betis era todo un santuario para la plantilla. Sobre él reposaban cuadros de las tres devociones citadas, además del Cautivo de Santa Genoveva, cuyo paso lo donó en su día el expresidente Benito Villamarín. Una tradición que también se mantiene en La Cartuja, pues a la entrada del túnel de vestuarios emergen esos dos cuadros de la Esperanza de Triana y la Esperanza Macarena, además del de la Purísima Concepción de La Algaba.