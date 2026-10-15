María Trigo 15 OCT 2026 - 08:59h.

También hay otro vídeo de cómo llegaron al vestuario tras ganarle al Oporto

Así explotó de alegría la plantilla del Betis tras ganarle al Oporto en Champions

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La emoción y la euforia se adueño del beticismo tras la victoria contra el Oporto (3-2) en la Champions League tras 21 años sin jugarla como local. Fue un triunfo luchado, sufrido y merecido que coloca a los de Manuel Pellegrini con dos victorias en dos partidos en la liga de las estrellas. Una noche inolvidable en La Cartuja en la que las redes sociales del Real Betis dejaron algunos momentos curiosos y divertidos en la entrada y salida de los futbolsitas del vestuario.

Las reacciones de los jugadores del Betis

Empezando por la salida y tras hacerle la pregunta de "quién duerme esta noche". Ahí, Héctor Bellerín habla de una "maceta en la cabeza", Aitor Ruibal suelta un "yo no voy a dormir", Antony repite el gesto con un "tres para casa", Roro Riquelme insiste "nos vemos en Champions. Buenas noches", Natan apuesta por un "cansado, pero contento"... y así van pasando más jugadores como Troy Parrot, Dani Ceballos, Diego Llorente o Álvaro Fidalgo, todos exultantes. También aparece Isco, el gran capitán que salió con una caja en la mano en la que iba el trofeo que le dieron como el mejor jugador del encuentro. El centrocampista también le mandó un último mensaje a su afición: "Se ve difícil dormir, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches, béticos".

Y así llegaron al vestuario

El club también publicó un vídeo de lo felices que entraron los futbolistas al vestuario. El grito de "vamos" fue el más usado por la mayoría de jugadores, pero también hubo otros con gestos destacados como Fran García, que llegó señalando el escudo de la Champions League de su camiseta, o Antony y Deossa, que lo hicieron de forma conjunta con un gesto clave: "Uno, dos, tres y para casa".

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Euforía bética. No es para menos tras 21 años sin jugar la Champions League en casa.