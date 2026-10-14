Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 23:16h.

"No queremos conformarnos con nada y aspirar a lo máximo" es el mensaje de ambición del capitán

El uno por uno del Betis y las notas contra el Oporto en la Champions League

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Noche mágica la que ha vivido el beticismo en La Cartuja. El Real Betis Balompié ha vuelto a jugar ante su público un partido de la UEFA Champions League y ha conseguido una magnífica victoria ante el Oporto, remontando una vez más un marcador desfavorable gracias al gol definitivo de Isco Alarcón, que desde el punto de penalti desató la locura verdiblanca.

El malagueño ha sido galardonado con el MVP del encuentro, y tras el pitido final ha demostrado la emoción con la que vive cada uno de los hitos que consigue como jugador bético. “Increíble. Son 21 años sin que esta afición increíble viva una noche como esta. Se la hemos dado, nos han acompañado como siempre, se merecían una victoria. El equipo ha hecho un trabajo increíble. Seguimos, con muchas cosas que mejorar, no queremos conformarnos con nada y aspirar a lo máximo”, es el mensaje de ambición del capitán del Betis.

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A pesar de que a Isco le han llovido golpes de todos los colores en los últimos años, nada ni nadie puede quitarle la ilusión. Lo demuestra en el campo y también en los micrófonos de Movistar. “Soy muy cabezón. Me han dado muchas veces por muerto, me niego. Quiero seguir luchando, disfrutando por lo que más me apasiona y mientras tenga energía y me respeten los dolores voy a seguir”, aseguraba.

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El desarrollo del partido. “Las cosas del fútbol, hoy en día no puedes dar por hecho nada. Nos pasó el otro día contra Osasuna, hoy ha sido al revés, con el 1-0 nos han dado la vuelta cuando mejor estábamos, la mentalidad d este equipo en crecimiento, ha seguido peleando, hemos dado la vuelta y nos llevamos los tres puntos que es lo que queríamos”

El Betis va a por todas. “No venimos a pasearnos, a competir como animales, a luchar cada partido y ya veremos. Tenemos un equipo muy bueno, con mucho margen de mejora y ojalá podamos ver a un Betis cada día mejor”.

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En la Champions como bético. “Es una competición muy especial, jugarla con el club que me ha devuelto la ilusión es algo increíble y ojala nos queden muchas granojaláoches como esta”.