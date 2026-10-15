Pepe Jiménez Agencia EFE Sevilla, 15 OCT 2026 - 22:14h.

Juan Iglesias se muestra optimista ante la cita ante el Santiago Bernabéu

Castro, tras 'salvar' al Sevilla: "Este equipo va a dar muchos problemas"

Compartir







Otra visita al Santiago Bernabéu. El Sevilla, tras su empate este pasado lunes ante el Levante, visita este domingo al Real Madrid, visita este fin de semana un estadio -el Santiago Bernabéu- en el que suma 19 encuentros oficiales sin conseguir un triunfo. Y a pesar de ello, aún hay algún hilo para la esperanza.

Porque el nivel competitivo del Sevilla invita a creer, porque lo mostrado ante el Barça, añadido a las dudas del Real Madrid antes de El Clásico, puede hacer dudar a los de José Mourinho y porque, especialmente, en el vestuario blanquirrojo hay algún hilo de esperanza.

Ha sido el propio Juan Iglesias el que, en su extensa entrevista en Sólo el Sevilla, ha querido dar algo de ilusión a sus seguidores y ha recordado que el año pasado, con el Getafe, venció por primera vez en el Bernabéu.

"El año pasado gané en el Bernabéu por primera vez y tenía sensaciones parecidas a las que tengo esta semana. Tengo una buena sensación, ojalá esa racha se rompa y la semana que viene venga a saludaros", decía entre las risas de los presentes.

PUEDE INTERESARTE Libertad provisional para los 4 ultras detenidos por la riña cerca del Ciutat de València

El lateral, que no quiso meter presión ni valorar -al menos previamente- a los árbitros recordó que es un escenario de "máxima presión" y que necesitarán estar "concentrados todo el tiempo" para romper esta pésima racha.

La pésima racha del Sevilla en el Santiago Bernabéu

El Sevilla no gana en el campo del Real Madrid desde diciembre de 2008 y ha cosechado desde entonces dieciocho derrotas y un solo empate, en diecinueve visitas oficiales al feudo madridista. El único resultado positivo de los sevillistas en casi dos decenios fue en LaLiga 20/21 en Valdebebas, cuando los jugadores entrenados por Julen Lopetegui empataron (2-2) tras adelantarse dos veces mediante Fernando y Rakitic e igualar los locales en ambas ocasiones con goles de Asensio y Hazard.

PUEDE INTERESARTE Las opciones de Giorgi Kochorashvili en el Santiago Bernabéu

La temporada pasada, el conjunto adiestrado por el argentino Matías Almeyda jugó un meritorio encuentro en el feudo madridista, donde desperdició numerosas ocasiones de gol y perdió por 2-0, con goles marcados por Bellingham y Mbappé.

La última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu motivó con la destitución del entrenador alemán Bernd Schuster al término de un partido con muchas alternativas (3-4) en el que Raúl, Higuaín y Gago marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Renato, Romaric y Kanouté, autor de un doblete.