Agencia EFE Valencia, 15 OCT 2026 - 13:00h.

Los hechos por los que fueron detenidos ocurrieron la mañana del pasado lunes

Pelea multitudinaria entre ultras del Levante y el Sevilla en los aledaños del Ciutat de Valencia

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El juez de guardia de Valencia ha decretado la libertad provisional de los cuatro detenidos por los incidentes investigados inicialmente como un presunto delito de riña tumultuaria en las inmediaciones del Ciutat de València el pasado lunes, aunque deberán comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos y comunicar cualquier cambio de domicilio, informaron fuentes judiciales.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro ultras del Sevilla tras participar en una pelea con radicales del Levante horas antes del encuentro que enfrentó a ambos equipos en el estadio levantinista.

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Los detenidos, varones de edades entre 35 y 45 años, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos, informaron fuentes policiales, en una reyerta que se desarrolló en los aledaños del estadio Ciutat de València.

Los hechos, que se registraron a las 12:30 horas del pasado lunes, se produjeron cuando un grupo de unos 50 aficionados radicales sevillistas se enfrentó a otro similar de seguidores ultras del Levante, muchos de ellos con palos y objetos contundentes, que se agredieron físicamente en una reyerta multitudinaria que causó daños en un comercio situado en las proximidades del estadio, informaron las mismas fuentes.

Los cuatro investigados, que se han acogido a su derecho a no declarar, quedan en libertad mientras continúa la causa judicial, abierta en la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

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El magistrado ha ordenado además a la Policía que identifique al resto de personas implicadas en los incidentes, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.