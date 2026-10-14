Agencia EFE 14 OCT 2026 - 12:30h.

Los aficionados fueron identificados ya en la grada del Ciutat de València

Pelea multitudinaria entre ultras del Levante y el Sevilla en los aledaños del Ciutat de Valencia

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a cuatro ultras del Sevilla FC tras participar en una pelea con radicales del Levante UD que tuvo lugar el pasado lunes, horas antes del encuentro que enfrentaba a ambos equipos en el estadio Ciutat de València.

Los ultras, varones de edades entre 35 y 45 años, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos, informaron fuentes policiales, en una reyerta que se desarrolló en los aledaños del estadio Ciutat de València.

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Los hechos, que tuvieron lugar sobre las 12:30 horas del pasado lunes, se produjeron cuando un grupo de unos 50 aficionados radicales sevillistas se enfrentó a otro grupo de tamaño similar de seguidores ultra del Levante, portando muchos de los participantes palos y objetos contundentes, acometiéndose entre ellos de forma violenta y agrediéndose físicamente en una reyerta multitudinaria que llegó a causar daños en un comercio situado en las proximidades del mencionado estadio deportivo, informaron fuentes policiales.

Detención dentro del estadio

Los policías lograron ubicar dentro del estadio Ciutat de València, ya una vez iniciado el encuentro, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, procediendo a su detención.

De los cuatro arrestados, dos cuentan con antecedentes por hechos similares, habiendo pasado a disposición judicial este miércoles, permaneciendo la investigación abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Un partido lleno de tensión

A raíz de la pelea producida al mediodía, el partido entre el Levante y el Sevilla estuvo lleno de tensión entre aficionados de los dos equipos, una circunstancia nada común entre dos clubes que históricamente han mantenido buenas relaciones y que, de hecho, comparten ídolos como Vicente Iborra.

El punto álgido llegó en el trepidante descuento del partido, cuando Isaac Romero marcó un 2-3 que parecía definitivo y lo celebró encarándose con la grada local. Cayeron decenas de botellas sobre los jugadores sevillistas y Cordero Vega acabó expulsando al delantero lebrijano. El partido terminó en empate a tres goles tras el tanto definitivo de Ndukwe.