Todas las tomas del lanzamiento de objetos a los jugadores del Sevilla en la celebración de Isaac Romero

Juan Pérez 13 OCT 2026 - 09:15h.

El impacto con los jugadores del Sevilla es palpable en las imágenes

Uno por uno del Sevilla FC ante el Levante UD: de notable a aprobado en un descuento lamentable

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La expulsión de Isaac Romero en el Ciutat de Valencia ante la lluvia de objetos es uno de los condicionantes de los tantos que tenía una prolongación desorbitada que llegó a los 14 minutos. Entre quejas, celebraciones y los tres goles del descuento, el estallido de ira de los aficionados del Levante en el tercer tanto del Sevilla deja imágenes cuanto menos sorprendentes desde distintos ángulos. No solo por la cantidad de botellas y elementos lanzados, sino por los gestos y las actitudes de la grada.

Con la polémica en el aire ante la necesidad de explicar al detalle el por qué de la expulsión de Isaac Romero, la realidad es que su gesto en el 2-3 estuvo muy lejos de silenciar a la grada. El trallazo con la zurda parecía el cierre del partido en aquel momento y como tal la celebración reflejó esa contundencia con un gesto poco común pero muy conocido, lo que estimuló a muchos granotas a despertar una tendencia agresiva.

El lanzamiento de objetos, que en algunos casos impactan con los jugadores del Sevilla, tiene varias tomas gracias a la vivencia de disfrutar del final de un partido igualado con el móvil en la mano. Y es ahí donde entra el debate de la falta de criterio según las partes: ¿jugador, árbitro o afición? Lo que está claro es que la vara de medir parece diferente para muchos porque el sevillista no es el primero en hacer el gesto, pero sí el único que hasta ahora se ha llevado una amonestación por ello. Y quizás el momento del partido define la jugada aún más.

A la espera de saber cómo actuará el Comité Técnico de Árbitros, lo que está claro que el análisis de las imágenes deja decenas de objetos en el césped con una explicación pendiente y un debate abierto sobre la posible sanción al Levante.