María Trigo 13 OCT 2026 - 09:09h.

En el acta inicial había un defecto de forma en las cartulinas amarillas que le mostró al jugador del Sevilla

Los ejemplos más mediáticos de jugadores que mandaron callar a la grada y no vieron tarjeta como Isaac

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El Levante-Sevilla, partido que cerró la jornada 8 de LALIGA EA SPORTS, estuvo cargado de polémica por un final frenético. Y es que pocos tiempos añadidos dieron para tanto. Adrián Cordero Vega, colegiado del duelo, añadió ocho minutos y, tras todo lo que pasó, se jugaron 14 minutos más debido a la expulsión de Isaac Romero y a los dos goles que hubo.

Esa expulsión del jugador del Sevilla FC fue porque vio la segunda amarilla por celebrar el gol mandando a callar a la grada, provocando una lluvia de objetos. Antes, en el minuto 91, había visto su primera cartulina amarilla por agarrar a Iván Romero por detrás en el centro del campo. Todo esto lo recogió Adrián Cordero Vega en el acta del encuentro, pero lo hizo poniendo mal el orden y el minuto de las amonestaciones. Un defecto de forma en al acta que, horas después, ya subsanó. El árbitro lo arregló en un anexo y, por lo tanto, las opciones del club de Nervión de recurrir este hecho ya no son posibles.

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"Por fallo tipográfico mío, la tarjeta mostrada según el acta al jugador nº 16 visitante Don Isaac Romero Bernal que aparece en el minuto 90, fue mostrada en el minuto 90+5 tras la consecución del gol, siendo así la 2ª amarilla de este jugador", aparece ya en el acta ampliado del Levante-Sevilla en la web oficial de la RFEF.

¿Qué ponía en al acta sobre Isaac Romero?

Como decimos, Cordero Vega había cambiado el minutado y el orden en el que le mostró las cartulinas amarillas al canterano sevillista. Además, también había indicado que la expulsión fue en el minuto 90.

En el minuto 90 el jugador (16) Romero Bernal, Isaac fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse a la grada donde se encontraba público local, haciendo el gesto de silencio llevándose el dedo índice a su boca, tras la consecución de un gol, lo que desencadenó un lanzamiento multitudinario de objetos que se describirán en el apartado "Público".

que se describirán en el apartado "Público". En el minuto 90, el jugador (16) Romero Bernal, Isaac fue amonetado por el siguiente motivo: por sujetar a un adversario en la disputa del balón, haciéndolo de forma ostensible y persistente.

En el minuto 90 el jugador (16) Romero Bernal, Isaac fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla.

Más tarjetas en el Sevilla

Adrián Cordero Vega también había amonestado ya Luis García Plaza en el minuto 66 por "protestar una de mis decisiones desde el área técnica". Además, Juan Iglesias se llevó la amarilla en la celebración del gol de Isaac "por dirigitse a la grada de forma provocativa tras la consecución de un gol"