"Puede ser un defecto de forma y que se quiten todas las tarjetas", aseguran en El Chiringuito

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El duelo entre el Levante y el Sevilla FC ha acabado por todo lo alto. Tras llegar 1-2 al tiempo de descuento y con 8 minutos de añadido, el encuentro se volvió loco: empataron los granotas, anotó el 2-3 Isaac Romero y firmó la igualada definitiva Ndukwe en el 100'. Para entonces, el propio Isaac había sido expulsado tras ver la segunda amarilla en la celebración de su gol, pues había mandado a callar a la grada del Ciutat de Valencia.

Este lunes por la noche, en El Chiringuito, Juanfe Sanz contó en directo lo que decía el acta arbitral de Adrián Cordero Vega. Y no sólo eso, sino que advirtió de un "defecto de forma" debido a que el minutaje de las tarjetas amarillas estaba totalmente distorsionado. De hecho, informaba sobre la segunda amarilla en el 90' y la primera en el 91', cuando realmente la segunda fue en el 95', tras el gol.

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"Es un desastre. Pone las tarjetas al revés", advertía Juanfe Sanz, añadiendo también la amonestación de Juan Iglesias a la ecuación. "Si impugna, lo gana", aseguraba Josep Pedrerol.

"Puede ser defecto de forma y que se quiten todas las tarjetas", añadía Juanfe. Por contra, Iñaki Cano no lo tenía tan claro: "Puede haber un anexo al acta que la valide lo corrija todo". Alfredo Duro añadía que tenía "la prueba de la televisión", mientras que Juanfe insistía en el que "el vídeo contradice el árbitro", porque escribió mal las amarillas y "los minutos están equivocados".

Finalmente, Josep Pedrerol y Juanfe Sanz animaban al Sevilla a impugnar el acta, pues creen que tienen opciones de quitar todas las amarillas, mientras que Lobo Carrasco e Iñaki Cano insistían en que era algo que se ponía subsanar fácilmente y sin consecuencias.

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