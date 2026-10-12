Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 23:53h.

El técnico luso responde en sala de prensa a la polémica

La expulsión de Isaac Romero y una lluvia de objetos en el Ciutat: "Nunca lo había visto antes"

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Luís Castro compareció en sala de prensa tras un partido loco en el Ciutat de València. Cuando todo parecía perdido, el Levante UD recortó distancias y metió presión a un Sevilla FC que no terminó de cerrar la victoria. Los granotas lo consiguieron igualar en un añadido eterno y polémico por la expulsión de Isaac Romero.

Sobre todo esto reflexionó ante los medios el entrenador portugués. Además, Luís Castro también fue cuestionado por la "superioridad" que apreció Luis García Plaza de su Sevilla en el Ciutat y mostró una opinión bien distinta.

Las palabras de Luís Castro tras el Levante - Sevilla

Respuesta a la superioridad que vio Luis García Plaza. "Los partidos son noventa minutos, terminamos con más remates que ellos y el portero de ellos hizo más paradas que el de nosotros. Pienso que el resultado es justo, porque nosotros no fuimos muy mejores que ellos, pero ellos tampoco. Perder 0-2, ir al empate y que hagan el 3-2... y eres capaz de tener fuerza mentalidad para buscar el 4-3 más que ellos, pienso que eso no es negociable en nosotros. Por ahí estamos contentos".

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La tensión en el partido. "Dentro del terreno de juego no he visto tensión, solo que hay un jugador de ellos que va a celebrar para nuestra grada. Es normal que pase algo cuando vas a celebrar con los otros y no con los tuyos. En la grada... estoy concentrado en el partido y no la miro".

La mejoría de su equipo. "Mejoramos algunos detalles tácticos, pero también pienso que la energía ha sido mejor. Mentalmente hemos creído que podíamos. Sevilla defiende de una forma diferente y nos daba otro tipo de espacios. Intentamos hacer daño cuando llegamos al área contraria, pero pienso que no solo ha sido táctico, sino también un cambio de mentalidad".