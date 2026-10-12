Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 21:03h.

El zaguero es el pichichi del equipo carbayón

El Oviedo confirma movimientos en el mercado de fichajes invernal: "No se puede renunciar"

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El Real Oviedo tumbó al líder de LALIGA Hypermotion en un partido sufrido. Los de Julián Calero regresaban al Carlos Tartiere tras una dolorosa goleada a domicilio ante el Eldense y no decepcionaron. Eso sí, la victoria carbayona tuvo a un protagonista inesperado. Carlos Domínguez, con un doblete, reventó a la SD Éibar.

El defensa está sorprendiendo a todos en las primeras semanas de su cesión en el club carbayón. Tras media vida en el Celta de Vigo, el central abandonó la disciplina olívica este verano en busca de mayores oportunidades y el tiempo le está dando la razón.

Todos alucinan con el 'pichichi' Carlos Domínguez

Titular este lunes en el eje de la zaga junto al capitán oviedista Dani Calvo, el futbolista vigués firmó un doblete de bandera para vencer al Éibar. Con los dos de esta tarde, Carlos Domínguez ya suma tres tanto en la categoría de plata y es el pichichi del Oviedo. Un dato que abordó con mucha humildad en los micrófonos de Movistar Plus: "Mi último gol fue en Copa del Rey contra el Salamanca en un 0-5 o 0-7 creo que fue, con el Celta B también. Meto poquitos, eh, pero esta temporada parece que voy bien".

Una faceta goleadora desconocida hasta la fecha y, como puede apreciarse en las reacciones de los aficionados, sorprenden y se celebran hasta en Vigo:

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La crónica de la victoria del Real Oviedo ante el Éibar

El Real Oviedo frenó este lunes la racha de siete triunfos seguidos del Éibar y le dejó sin el liderato con una victoria por 3-1, en un partido que ya ganaba por dos goles de ventaja al descanso y que sentenció en la recta final gracias al doblete del central Carlos Domínguez. Mientras que Jokin Arambarri solo introdujo a Mada por Iván Gil, Julián Calero realizó varios cambios, tal y como se esperaba, tres en total, con Aldasoro entrando por Villahermosa y Enzo Pérez y Víctor Mingo estrenando titularidad en detrimento de Pablo Sáenz y Jacobo.

Como ya hizo en la última jornada en Elda, el Real Oviedo tardó muy poco en ver puerta. A los tres minutos, Enzo Pérez giró en la banda izquierda, cedió el balón a Mikel Goti y el centrocampista amagó para dejar atrás a Guruzeta y, con un disparo seco, batir a Magunagoitia y hacer el 1-0 para los carbayones.

El Oviedo siguió controlando el encuentro y Youness tuvo el segundo con otro disparo lejano que rozó una escuadra, pero poco a poco los ataques del Éibar eran cada vez más peligrosos y la figura de Aarón Escandell también se hizo cada vez más grande.

El portero del Real Oviedo primero sacó un cabezazo de Jon Bautista, después dejó una de las paradas de la temporada tras un error en cadena de la defensa azul que no pudo aprovechar Magunazelaia y, finalmente, paró un disparo de Guruzeta. Todas esas ocasiones falladas por el Eibar las aprovechó el Real Oviedo, que marcó el 2-0 en el último minuto gracias a Carlos Domínguez.

Arambarri no esperó y en el descanso Peru Nolaskoain, que regresaba tras un tiempo lesionado, entró por Elgezábal. El primer ataque del segundo tiempo fue cosa del Real Oviedo, con una llegada de Samu Rodríguez por izquierda que no acabó en gol en propia meta de Arbilla por poco.

No pasaba nada sobre el césped y tanto Julián Calero como Jokin Arambarri hicieron cambios. En el Eibar Pejiño e Iván Gil entraron por Guruzeta y Magunazelaia, mientras que en el Oviedo fueron Nacho Vidal, Villahermosa y el debutante José Luis Morales los que sustituyeron a David Jiménez, Youness y Mingo.

Cuando el Real Oviedo más tranquilo estaba y su victoria parecía a buen recaudo, el Éibar se metió en el partido a falta de un cuarto de hora para el final tras un saque de banda desde la derecha que acabó con Iván Gil fusilando a Escandell en el sector izquierdo del área para hacer el 2-1. En esa recta final del partido, con los armeros apretando de verdad y Julián Calero recurriendo a Costas para formar una defensa de cinco, un zapatazo de Carlos Domínguez firmó el 3-1, permitió al central gallego marcar un doblete y sentenció el partido para el Oviedo.