Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 19:54h.

El Oviedo se topa con dos problemas por el fichaje del delantero y desliza la solución

Confianza intacta en el trabajo de Julián Calero

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El Real Oviedo llevó a cabo este jueves la presentación de José Luis Morales, un fichaje de renombre en la categoría que llega al club tras la lesión de larga duración de Chris Ramos. El atacante madrileño llega para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Julián Calero, quien no ha comenzado con buen pie su etapa como técnico carbayón.

En la presentación de Morales también estuvo presente el director deportivo David Fernández, quien aplaudió la predisposición del jugador para venir y demostró su confianza en un proyecto que apenas acaba de arrancar. A su vez, deslizó que el club llevará a cabo cambios en el mercado invernal. "El Oviedo está en continua mejora, en todos sus departamentos. Y queremos mejorar. No se puede renunciar a una ventana de fichajes. Es una oportunidad de incorporar. Estamos preparados para los infortunios", expresó.

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Uno de los problemas con los que se está encontrando el Oviedo en este inicio de temporada son las lesiones, las cuales han lastrado la marcha del equipo y la progresión de algunas de las nuevas caras del vestuario. "Hay que superar las adversidades, hay que estar todos unidos, trabajar, planificar y ayudar a los chicos. Nadie se quiere lesionar, son de difrentes causas", comentó al respecto el director deportivo.

La confianza en Calero

Pese a que los resultados no son del todo halagüeños, David Fernández expuso públicamente la confianza de la entidad en el trabajo de Julián Calero. "Estamos en el proceso, hablamos cada día con Julián, le apoyamos, le exigimos y estamos en contacto permanente. Le apoyamos y ayudamos a que todo salga adelante".