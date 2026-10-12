Pelea multitudinaria entre ultras del Levante y el Sevilla en los aledaños del Ciutat de Valencia

Fran Fuentes 12 OCT 2026 - 15:19h.

Ha sucedido en la zona de bares cercana al estadio Ciutat de València

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La previa del partido entre el Levante UD y el Sevilla FC, que se disputa este lunes a las 21.00 horas, ha estado marcada por los graves altercados protagonizados por varias decenas de ultras de ambos equipos en las inmediaciones del estadio. Y es que un grupo de aficionados de cada uno de los clubes se han encontrado en los aledaños del Ciutat de València, viviéndose momentos de máxima tensión y desembocando en una multitudinaria pelea. El enfrentamiento se ha producido durante el mediodía, en una zona de bares próxima al feudo granota, concretamente junto al bar Avenida.

Según informa À Punt Esports, y citando también testimonios presenciales, los seguidores radicales del conjunto hispalense aguardaban la llegada de los ultras levantinistas en las proximidades del campo. El choque se ha producido poco antes de que los jugadores del Levante acudieran a la concentración del equipo, prevista para las 13.15 horas.

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Así las cosas, los incidentes han comenzado con insultos y han derivado en una pelea multitudinaria en plena calle. Los ultras del Levante, vestidos de negro y con pasamontañas, han acudido armados con palos. Durante los enfrentamientos se han lanzado sillas, bengalas y otros elementos pirotécnicos, utilizados por ambos grupos para intimidar y agredir a sus rivales, tal y como ha detallado la citada información. También se han registrado agresiones a puñetazos, patadas y golpes con objetos contundentes.

Del mismo modo, la violencia del enfrentamiento ha coincidido con la llegada de varios futbolistas del Levante al estadio en sus vehículos particulares para iniciar la concentración previa al encuentro. Algunos de ellos se han cruzado con los ultras mientras se dirigían al Ciutat de València. Ante la gravedad de los disturbios, varios vecinos han alertado a la Policía. Sin embargo, cuando los agentes han llegado al lugar, los dos grupos ya se habían dispersado.