Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 19:49h.

El entrenador del Levante comparece en las horas previas al duelo liguero

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Luís Castro compareció este domingo en sala de prensa en las horas previas al duelo ante el Sevilla FC. El técnico del Levante UD confirmó varias bajas en su equipo, pero sobre todo compartió una interesante reflexión sobre una filtración que, a su juicio, no ha hecho bien al club levantinista. Diego Moyano, canterano de tan solo catorce años, fue el inesperado protagonista de la comparecencia del preparador luso.

Luís Castro denuncia una filtración antes del Levante - Sevilla FC

El entrenador portugués agradeció la pregunta sobre el canterano Diego Moyano para mostrar su descontento: "Es muy interesante esa cuestión porque me ha sorprendido mucho todo lo que han hablado de uno más que ha venido a entrenar. Han venido más de veinte canteranos este año, el filial jugaba el viernes y yo quería que preparasen el partido tranquilos. El Juvenil B también jugaba el viernes. Necesitábamos un central y han venido dos para hacer cambios entre ellos".

Luís Castro denunció la filtración y dejó claro que esta situación no favorece ni mucho menos al joven futbolista: "Es un jugador que tiene proyección por eso ha venido, tampoco es un jugador que había mirado antes porque no miro los cadetes. Pero me ha sorprendido mucho que antes del entrenamiento ya había salido antes de la prensa. No sé quién lo ha filtrado, es un jugador sobre el que están haciendo ruido y del que no es necesario. Me he quedado sorprendido de lo que ha salido, pero ojo, como pueden imaginar, tiene catorce años y mucho para trabajar. No sé si va a trabajar más en el primer equipo, pero si necesitamos un central, seguro que el que subirá de primeras será del filial".

El resto de palabras del técnico granota

“El Sevilla no ha perdido fuera, está muy cómodo jugando fuera de casa. Es uno de los equipos más fuertes en duelo, muy agresivo, casi no corre riesgos y es muy eficaz en todo lo que hace”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido del lunes.

“Están en una posición buena y está muy cómodo en los partidos fuera. Será muy duro seguro y tenemos que estar a ese nivel. Es uno de los equipos que ha cambiado la plantilla muy bien y es uno de los buenos equipos de LaLiga”, añadió.

El entrenador del Levante lamentó que el parón en la competición hubiera sido “tan largo” pero explicó que lo han aprovechado para “mejorar y recuperar algunos jugadores con molestias”, aunque comentó que tanto Hugo Sotelo como Etta Eyong no estarán todavía listos para jugar ante el Sevilla.

Castro, además, no quiso pronunciarse por el hecho de que vayan a volver tras el parón en un partido que se juega el lunes y que el viernes tengan que jugar en A Coruña ante el Deportivo. “No tuvimos suerte, es lo que es. No es lo mejor para los jugadores y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en estos partidos que están tan cerca”, indicó.