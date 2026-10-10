El Levante UD se blinda tras un posible ataque de hackers que compromete datos personales de sus aficionados

David Torres Valencia, 10 OCT 2026 - 08:19h.

La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance del incidente

Posibles alineaciones del Levante UD y el Sevilla FC en la Jornada 8 de LALIGA

Compartir







El Levante UD ha activado un protocolo de seguridad después de detectar un incidente informático que podría haber comprometido datos personales de socios, abonados, futbolistas y clientes de su tienda online. El club granota ha comunicado que la anomalía se detectó el pasado 30 de septiembre, durante un proceso de actualización de los sistemas de monitorización, y que las primeras investigaciones apuntan a un ataque externo.

Según ha informado la entidad, la intrusión habría comprometido la confidencialidad de parte de la información almacenada en sus sistemas. No obstante, el Levante asegura que, hasta el momento de la comunicación, "no tiene constancia de que los datos se hayan utilizado de forma fraudulenta ni de que se haya producido una extracción de información. La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance del incidente".

Qué datos podrían haberse visto afectados

La información potencialmente comprometida incluye datos personales como nombres y apellidos, DNI o NIE, fechas de nacimiento y datos de contacto, entre ellos direcciones, teléfonos y correos electrónicos. También podrían estar afectados datos económicos o financieros, aunque el club precisa que no incluyen medios de pago.

La comunicación contempla, además, la posible exposición de datos de menores, información de salud y plantillas biométricas, lo que eleva la sensibilidad del incidente.

El club refuerza sus sistemas de seguridad

Tras detectar el problema, el Levante ha bloqueado los servidores afectados, cerrado accesos remotos desde Internet y cambiado las credenciales de usuario. También ha reforzado la autenticación mediante un segundo factor, cifrado las copias de seguridad y restringido los permisos de acceso. Paralelamente, ha revisado sus políticas internas y contratado especialistas externos en protección de datos.

La entidad también ha notificado el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), conforme a la normativa vigente.

El Levante advierte a los posibles afectados del riesgo de recibir intentos de phishing o mensajes fraudulentos para obtener información personal. Por ello, recomienda desconfiar de comunicaciones sospechosas y recuerda que nunca solicitará contraseñas por teléfono o correo electrónico. El club asegura que informará de cualquier novedad relevante y habilita el correo dpd@levanteud.es para resolver dudas.