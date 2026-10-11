Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 13:56h.

El técnico reconoció que "nunca había vivido algo igual" y tiene la sensación de haber vivido "una mini pretemporada"

Confirmados los seis capitanes del Sevilla FC: tres de ellos los eligió García Plaza

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El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este domingo que "el parón" debido a los compromisos de las selecciones se le "ha hecho muy raro" porque "nunca había vivido nada igual" y que tiene "la sensación" de que el del lunes en el campo del Levante "es el primer partido de Liga". En su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva, el técnico sevillista recordó que "encima", al Sevilla le "toca jugar el lunes, 23 días" después del "último partido" de competición oficial frente al Barcelona, por lo que tiene "la sensación de haber vivido una mini-pretemporada".

"El parón se me ha hecho muy largo, no habíamos vivido nunca uno de tres semanas habiendo jugado siete partidos. Tengo la sensación de que es el primer partido de LaLiga. Es una sensación muy extraña, además jugando lunes, son 23 días desde que jugamos. Es muy raro. Si no fuéramos bien en la tabla, vendría espectacular para despejar las mentes, pero como estábamos tan bien, te entran dudas de cómo responderá el equipo, pero hemos entrenado bien", argumentaba el entrenador.

García Plaza tildó a su próximo rival de "equipo propositivo con muchos futbolistas de buen pie" y que es capaz de "cambiar durante los partidos, sobre todo en ataque", porque "transforman el sistema y varían las alturas de presión", aunque puntualizó que si el Sevilla logra tener "el control del partido" le puede "hacer daño con la pelota".

Por su etapa de tres años en el Levante, se trata de una entidad a la que lo "unen muchas cosas. Es un club que ha pasado situaciones muy duras" y relató que cuando él llegó "era uno de esos momentos complicados. Era caótico, pero luego fueron tres años muy bonitos" por lo que siente "un cariño especial" por los granotas.

Rubén Vargas, el 'fichaje' que esperaba el Sevilla

Luis García Plaza anunció que el extremo suizo Rubén Vargas, inédito desde los minutos que jugó en la primera jornada, "está convocado. No está al cien por cien ni jugará desde el principio", pero se mostró "encantado de tenerlo" disponible de nuevo "porque va a darle un registro distinto al equipo".

Otro regreso esperado es el del central Kike Salas, ausente por lesión contra el Barcelona y quien "está al cien por cien, está para jugar y su rendimiento es espectacular, igual que el de los otros dos centrales que están participando", Andrés López 'Castrín' y el senegalés Arouna Sangante, que hacen que el Sevilla está "bien cubierto en esa demarcación".