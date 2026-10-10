Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 10:31h.

Víctor Salas le pide rodearse "de las mejores personas" para evitar incidentes

Kike Salas desgrana los grandes cambios de este Sevilla: "Puedes ir tranquilo a hacer la compra"

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El día que cambió todo para Kike Salas. El central del Sevilla, considerado uno de los mejores en el inicio de la temporada, protagonizó hace no demasiado uno de los capítulos más polémicos en la historia reciente del fútbol y es que el zaguero fue acusado de participar en ciertas apuestas deportivas y, de primeras, fue juzgado por todo el mundo futbolístico (y no futbolístico). Su carrera, cuando apuntaba a traspaso millonario, parecía acabarse, pero el de Morón de la Frontera se repuso y ha conseguido, ahora, sacar su mejor versión. Su tío, Víctor Salas, le aplaude y, a su vez, le defiende: "Sin poder decir 'soy inocente' antes".

Porque Kike Salas, como ha sucedido en otra multitud de casos, fue juzgado rápidamente no por un juez, sino por "todo el pueblo" y, en la mayoría de conclusiones, además, había pocas dudas. Era culpable antes de su propio juicio.

Tal fue la repercusión de dicha situación, que el futbolista veía como los clubes interesados en él se alejaban e incluso su protagonismo en el Sevilla se iba apagando mientras, cada vez que salía a calentar, tenía que escuchar cánticos en contra de su persona.

Parecía que la historia de este prometedor central había acabado, pero Kike Salas se repuso, se apoyó en su familia y en el Sevilla, que no llegó a cerrarle jamás la puerta, y ahora parece un jugador totalmente renovado. "Lo más importante es que cuando tú tengas una serie de dificultades, te levantes de esa manera", aplaude su tío Víctor Salas.

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"Que te juzgue el pueblo, que te juzgue todo el mundo sin tener ni el derecho a poder decir 'soy inocente'... Él dijo 'aquí estoy yo y voy a sacar mi mejor versión', le ayudó a madurar, creo que hay que aprender de todo", añade su tío en una reciente entrevista en El Pelotazo de Canal Sur.

En este sentido, Víctor Salas, también exjugador del Sevilla, incide en que "el mejor aprendizaje es que tiene que rodearse de las mejores personas, de los mejores profesionales y de la gente de fútbol, no de dráculas, que siempre quieren montarse a tu lado y te pueden ocasionar esto, una noche de alcohol... tú tienes que ser profesional y bendecir esta profesión".

"Él ha sabido sacar lo mejor de sí mismo, salir del foco. Espero que esto se cierre cuanto antes, que salga la resolución. Puede ser un limitante a la hora de una posible venta, pero hay que darle normalidad, que se resuelva y centrarse en el ahora, rendir semana a semana a este nivel", cerraba Víctor Salas.