Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 14:19h.

El central reconoció que mantiene vivo "el sueño" de ir convocado con la selección española

Rubén Vargas, el 'fichaje' que le faltaba a este Sevilla FC

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Kike Salas se ha convertido en uno de los principales activos del Sevilla FC. El central ha dado un paso al frente y está ofreciendo el mejor nivel de su carrera, lo que también ha disparado su valor de mercado. En Nervión se frotan las manos con una futura venta, aunque por el momento el jugador se encuentra centrado en conseguir los objetivos. Mucho más relajado que el curso pasado, el sevillano concede una entrevista a los compañeros de Onda Cero y repasar cómo está siendo este inicio de curso. Y habla sin tapujos de la selección española.

Cómo está Kike Salas de sus molestias: "Estoy al cien por cien. Tuve ese dolor que me impidió jugar, pero ya estoy totalmente recuperado".

Un ambiente menos crispado: "Obviamente tenemos más tranquilidad. Estamos muy a gusto todos, no podemos relajarnos pero así se vive mejor y puedes salir tranquilo a hacer la compra. No hay ningún problema, los aficionados están contentos".

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Por fin se vuelve a disfrutar: "Esta temporada he notado bastante el disfrutar más de los partidos. El año pasado teníamos una situación de agobio o de estrés y tener que conseguir los puntos sí o sí. Esta temporada lo hemos notado, tanto en los entrenamientos como en los partidos disfrutamos más y eso también se ve reflejado en la confianza".

Qué ha cambiado en el Sevilla: "Es un poco de todo. Los fichajes están aportando muchísimo, el míster ha empezado desde la pretemporada y nos da todas las claves para poder ayudarnos. Las estamos cogiendo todas, vamos de su mano hacia adelante y creo que tenemos que seguir en esa dinámica de confianza al cien por cien. Debemos competir como nos pide, que nos da buenos resultados".

Qué les pide Luis García Plaza: "Son muchas cosas. Son claves que nos pide el míster, eso se queda para nosotros. No podemos dar pistas. Obviamente tenemos mucho que mejorar y el entrenador incide en ello, el equipo las adapta y las mejora cada día. Él ha dado sus ideas y nosotros estamos convencidos, el equipo está con él. Es exigente, pero también es cercano".

El sueño de Europa: "Todo el mundo lo quiere, pero nosotros debemos empezar por el principio. Llevamos un buen inicio y hay que seguir en esta dinámica para poder terminar bien la temporada. Estamos en la base de partido a partido y si seguimos así obviamente podremos quedar en una buena posición. Somos un equipo que le cuesta a los rivales, hay que seguir en esa dinámica".

El partido contra el Levante: "Ellos tienen pocos puntos pero merecen más. Han hecho buenos partidos y no han tenido resultados, pero no nos debemos confiar. Yo no olvido los dos partidos del año pasado contra el Levante. Cualquiera te puede ganar y debemos ir con todo, sin ninguna relajación y competir al cien por cien porque nos vendrían muy bien los tres puntos".

Cómo se ve Kike Salas a nivel personal: "No me suelo fijar en las estadísticas. Yo estoy contento, me encuentro muy bien. También ayuda mucho que el equipo se encuentre bien, si estamos todos bien damos buen rendimiento individual. Yo voy a dar el cien por cien, pero somos un equipo y hay que darlo todo".

Kike Salas sueña con la llamada de Luis de la Fuente: "Obviamente lo tengo ahí como un sueño, pero yo me dedico a trabajar cada día al cien por cien y estar preparado. Ojalá algún día pueda llegar, porque es lo más bonito vestir la camiseta de tu país, pero estoy centrado en el día a día y no pienso en nada externo".

La irrupción de los fichajes: "Han venido bastantes refuerzos y estamos todos muy contentos. Están aportando muchísimo. Fofana es un jugador increíble, viene de un gran club y creo que eso se nota. Solo hay que verlo. También Juan Iglesias está aportando muchísimo, también los delanteros son grandísimos jugadores".