Lucas Stassin apura sus opciones de estar contra el Levante

Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 13:13h.

El delantero sigue entrenando al margen pero intensifica los esfuerzos y espera poder estar el lunes contra el Levante

Rubén Vargas, el 'fichaje' que le faltaba a este Sevilla FC

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El Sevilla FC continúa la preparación de la visita al Levante del próximo lunes, en el partido que cerrará la octava jornada de LaLiga EA Sports, cita para la que, en principio, el equipo que entrena Luis García Plaza solo tendrá la baja segura por lesión del central brasileño Marcao Teixeira.

El técnico madrileño, tras la disputa el pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán del Trofeo Antonio Puerta, en el que el Aston Villa de Unai Emery se impuso 1-3, dirigió el sábado un entrenamiento de recuperación y después dio descanso el domingo, lunes y martes. Uno de los alicientes en el encuentro ante equipo inglés fue la reaparición Marcao después de una ausencia de ocho meses por lesión, pero el central apenas si aguantó 25 minutos sobre el césped, ya que se marchó aquejado de una molestia muscular.

Fue el sábado cuando el club informó del alcance de su dolencia y que padecía una lesión miofascial en el recto anterior del cuádriceps derecho y que su vuelta al trabajo quedaba pendiente de su evolución, por lo que Marcao, que sigue realizando trabajo específico. García Plaza, además, deberá comprobar en estos días el estado físico con el que van llegado los jugadores que fueron convocados en este largo parón para los partidos de selecciones nacionales, que en esta ocasión fueron el portero Vlachodimos, Arouna Sangante, Kochorashvili, el delantero Robbie Ure y Suazo, estos dos últimos aún sin estar a disposición del entrenador.

Otro que fue convocado fue el portero Fran González, pero tuvo que abandonar la concentración de la selección española sub-21 por una merma física, aunque sí estuvo apto ya el pasado viernes ante el Aston Villa y fue titular, con lo que debutó como sevillista. También trabajan con el grupo otros jugadores que fueron baja por lesión en encuentros precedentes, como el extremo suizo Rubén Vargas, la vuelta más esperada del sevillismo, y el defensa Kike Salas. Quien sigue apurando sus opciones es Lucas Stassin. El delantero continúa al margen aunque este jueves intensificó la carga de trabajo y en principio debe reaparecer antes de que Luis García Plaza ofrezca la convocatoria.