Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 16:01h.

El Sevilla ha elegido el Cortijo de Pino Montano para la foto oficial de la 2026/27

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Como cada año, el Sevilla FC ha sorprendido con la localización en la que ha realizado su foto oficial de la temporada 2026/27. Este año, en un giro al guion de lo que suelen hacer los clubes del fútbol, el club nervionense ha querido rendir homenaje a la Generación del 27, el influyente grupo de escritores y poetas españoles que surgió de una reunión celebrada en el Ateneo de Sevilla, que el próximo año será centenaria y que tiene una curisosa conexión con el club nervionense.

En concreto, tanto el primer equipo como el representante sevillista de LALIGA GENUINE se han desplazado al Cortijo de Pino Montano, al norte de la ciudad. Se trata de la residencia familiar de Ignacio Sánchez Mejías, una de las personalidades más relevantes del panorama cultural, deportivo y social de Sevilla y España, pieza clave en las primeras décadas del Sevilla FC, también y curiosamente en las del Real Betis Balompié, llegando a ser su presidente -no era tan raro en aquella época ser socio de ambos clubes-, y también en la creación de la Generación del 27.

Los 24 jugadores del primer equipo, acompañados de los canteranos Miguel Sierra, Nico Guillén, Manuel Ángel, Iker Muñoez, Ibra Sow y Rafa Romero, se han tomado la fotografía en un enclave que da el relevo al Puerto de Sevilla, escenario la temporada pasada por el 155 aniversario de la creación en 1870 de la Junta de Obras del Río Guadalquivir y Puerto de Sevilla, así como por el centenario de la inauguración de la Corta de Tablada y el Puente Alfonso XII. El club homenajeaba así a los orígenes de la entidad, estrechamente realacionada con la instalación portuaria.

La Giralda, la Torre del Oro, el Puente de Triana, las Setas de La Encarnación, la Plaza Nueva, el Archivo de Indias, el Monasterio de La Cartuja, o las distintas fachadas del Ramón Sánchez-Pizjuán han sido utilizadas en temporadas anteriores.

¿Qué relación tiene el Sevilla con la Generación del 27?

En Sevilla y en toda España se celebrará el próximo año el primer centenario de esta generación de literatos que fue fundamental para la cultura española en esa época y en las venideras. Fue José María Romero Martínez el organizador como vocal de cultura del Ateneo de Sevilla de un homenaje a Luis de Góngora, en el que se conmemoraba el tercer centenario de la muerte del autor del Siglo de Oro. Servía como relevo a la generación del 98 y el novecentismo.

En ese mismo año, Manuel Blasco Garzón era el presidente del Ateneo, mientras que Ignacio Sánchez Mejías fue un destacado mecenas de la época y polifacético torero, impulsor, patrocinador y figura clave de esta generación, hasta el punto de que Federico García Lorca le dedicó una de las elegías más famosas de la literatura española: ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’. Estas tres personalidades contribuyeron al histórico encuentro y, de hecho, en el Cortijo de Pino Montano se celebró una memorable reunión festiva.

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Mientras Sánchez Mejías fue socio del Sevilla FC, al igual que José María Romero Martínez, Blasco Garzón llegó a ser presidente de la entidad entre 1924 y 1925, para después pasar a presidir el Ateneo. Literatos como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso o Gerardo Diego acudieron al encuentro del que nació la Generación del 27, una de las más célebres de la historia de la literatura española. El país, Andalucía y Sevilla en particular lo celebran, y el Sevilla FC estará presente en los actos conmemorativos de este centenario tras firmar un convenio con la Universidad de Sevilla.