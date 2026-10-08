Basilio García Sevilla, 08 OCT 2026 - 22:04h.

El canterano sevillista ha tardado casi dos meses en debutar, pero su rendimiento ha encandilado a su nueva afición

El mensaje de Alberto Flores ante los rumores en la portería

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Ha tardado en llegar el debut, pero desde el primer momento ha convencido a su nueva afición. Alberto Flores se marchó del Sevilla FC el pasado 10 de agosto con destino al Granada CF. Con la competición a punto de comenzar, han tenido que pasar casi dos meses para debutar como portero en el equipo de Pacheta y en apenas un partido ya ha convencido al granadinismo de que tienen portero, y qué portero.

El de Fuentes de Andalucía se embarcó en el vuelo que trajo a Juanlu a la capital hispalense tras dejar la concentración del equipo en Países Bajos en pretemporada. El primero se marchaba al Bournemouth y el segundo acabaría ‘cogiendo’ la A92 para llegar a su destino en la capital nazarí. Sin embargo, ha estado a la sombra de Raúl Lizoain hasta el pasado fin de semana.

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El Granada no había empezado nada bien y Pacheta decidió hacer numerosos cambios ante la Real Sociedad B. De inicio, nada funcionaba, los txuri-urdin se pusieron por delante rápidamente con dos goles en un minuto de Gorosabel y Carrera, pero si el equipo franjirrojo llegó al descanso con vida fue gracias a Alberto Flores, que poco pudo hacer en los dos goles del Sanse ante la pasividad defensiva de los que debían guardar su portería. El exsevillista hizo cuatro paradas, tres de ellas a disparos desde dentro del área, que dieron opciones de remontada a su equipo, concretada con dos goles de Arnáiz y uno postrero, ya en el descuento, de Jorge Pascual.

En la capital de Andalucía oriental se habla de su seguridad bajo palos, su concentración, su jerarquía en los balones aéreos y de varias de sus intervenciones salvadoras, así como de su buena salida de balón con la pierna izquierda. De hecho, todo el mundo da por hecho de que seguirá siendo titular en el duelo de este fin de semana ante el Burgos en El Plantío, habiendo superado en la carrera a un Lizoain 13 años mayor que él y con 219 partidos de experiencia en la categoría de plata del futbol español. Para Alberto Flores era su debut en LALIGA HYPERMOTION y con el Sevilla solo llegó a jugar un partido en la Copa del Rey ante el Getafe.

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El Sevilla se frota las manos

Mientras tanto, en las oficinas nervionenses miran de reojo lo que haga Alberto Flores por si da algún rédito económico en el futuro. El Sevilla atendió a la solicitud del futbolista de marcharse para tener oportunidades a un mayor nivel, ya que la portería del primer equipo la tiene cerrada y jugar en el filial en Segunda Federación era demasiado poco para él. Ha pertenecido a la cantera desde que era un niño y la de Granada es su primera experiencia lejos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

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Así, el Sevilla se ha guardado el 40% de una futura venta del jugador e incluso, según cuentan a este medio, ciertos pluses futuros por objetivos, como por ejemplo un posible ascenso del Granada a LALIGA EA SPORTS. Si Alberto Flores sigue por este camino, es probable que pronto llame la atención de equipos con mayores aspiraciones. Su contrato con su actual club expira en 2029.