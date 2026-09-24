El frío que hace fuera del Sevilla

Solo Oso y Pedrosa están rindiendo a buen nivel en sus destinos

Juanlu Sánchez, descarte en Europa, 'frena' en la Premier League

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El Sevilla FC ha acometido este verano una profunda y necesaria remodelación de la plantilla. De momento, los números le están dando la razón tanto a José Ignacio Navarro como a Luis García Plaza, por los jugadores que se han incorporado y también por el escaso protagonismo de los que han salido.

Hasta 17 jugadores se han marchado entre finales de junio y finales de agosto, y de ellos prácticamente ninguno tiene protagonismo en su nuevo destino. Esto habla a las claras de una situación que muchos ya veían: el nivel del Sevilla de la pasada temporada era ínfimo, tan bajo que los jugadores que salen o no juegan, o lo hacen en equipos que están llamados a pelear por objetivos no demasiado rimbombantes.

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De todos los que se han marchado, el único que está ‘brillando’ en su nuevo equipo es Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’, el traspaso que más le dolió, con diferencia a Luis García Plaza. Por algo sería. Desde su llegada, ha jugado todos los minutos con el Estrasburgo.

Curiosamente, también está destacando otro lateral izquierdo -el puesto quizás más flojo en el Sevilla-, un Adriá Pedrosa que ha marcado un gol y dado una asistencia en sus primeros días como cedido en el Rayo Vallecano, pues Beñat San José le ha colgado pronto el cartel de titular, saliendo de inicio en cuatro de sus cinco primeros partidos como rayista.

Los que salieron antes del 30 de junio

Hasta siete jugadores se desvincularon del Sevilla antes del 30 de junio. De ellos, César Azpilicueta se ha retirado y Adnan Januzaj no ha encontrado equipo, por lo que sigue siendo agente libre. Por su parte, Batista Mendy regresó al Trabzonspor y Neal Maupay al Olympique de Marsella, y mientras el primero no ha disputado minuto alguno aún, el delantero galo lleva cinco apariciones sin gol con un equipo que ha empezado la temporada fatal, con solo una victoria.

Alexis Sánchez, por su parte, se enroló en el CF Montreal de la Major League Soccer norteamericana como jugador franquicia, ha jugado nueve partidos, saliendo de titular solo en uno y no ha marcado aún ningún gol ni dado asistencia alguna. En la MLS, el conjunto canadiense acumula cinco derrotas consecutivas. Orjan Nyland, volviendo a Europa, no ha jugado minuto alguno en su regreso al RB Leipzig pese a su buen Mundial, estando de momento por detrás del belga Maarten Vandevoordt.

Por último, Nemanja Gudelj encontró su destino a última hora en el Getafe CF y José Bordalás sí que le está dando bola. Suma cinco partidos, ha completado los últimos cuatro y sigue yendo convocado con Serbia.

Los traspasos y las salidas definitivas

Hay más, mucho más, y exceptuando los ya nombrados Pedrosa y Oso, a ninguno le va especialmente bien en su nuevo destino. Especialmente sonado es el caso de Juanlu Sánchez, traspasado al Bournemouth por once millones de euros fijos y dos más en variables. De momento, no ha debutado en la Premier League, no ha sido inscrito en la UEFA Europa League y tan solo ha disputado ocho minutos en la Carabao Cup. Su equipo no ha ganado ningún partido liguero y está empatado con los puestos de descenso.

Tampoco sorprende lo que le está pasando a Tanguy Nianzou que, cosas de la vida, se lesionó en el inicio de temporada del Lille. El central que supusiera una losa económica para el Sevilla solo ha jugado 45 minutos con el filial y apenas ha ido convocado dos veces.

A Italia se marcharon tres hombres. Akor Adams por un jugoso traspaso al Venezia, y el nigeriano acumula siete partidos y tres goles, aunque solo uno de ellos en la Serie A. Los venecianos aún no han puntuado en la Serie A y también han sido eliminados de la Coppa de Italia. Tampoco le va mucho mejor a Djibril Sow, pues su Genoa es penúltimo con un solo punto a pesar de que se quejó en numerosas ocasiones de que él había fichado por el Sevilla para pelear por cotas importantes. El suizo ha participado ya en seis encuentros, en los que ha dado una asistencia, siendo titular en cuatro. Eso sí, sigue con la dinámica de Nervión y no ha completado ningún partido. En el país transalpino también está Fede Gattoni, con el Ascoli en la Serie B. El argentino apenas ha sumado cuatro minutos en dos participaciones, pero al menos a su equipo le va bien y ocupa la quinta plaza, puesto de play off de ascenso.

Aún queda alguno más, pues Joan Jordán ha disputado cinco partidos en su aventura en la liga portuguesa, pero ninguno aun como titular. El Estrela Amadora es octavo. Por su parte, Rafa Mir suma siete partidos entre la liga y la Copa de Grecia con el Aris de Salónica, no ha marcado ningún gol y su protagonismo está decayendo, disputando cada vez menos minutos. En la competición liguera solo ha sido titular una vez e incluso se quedó sin jugar el derbi ante el PAOK. Para finalizar, Alberto Flores aún no se ha estrenado con el Granada CF en LALIGA HYPERMOTION y vive a la sombra de Raúl Lizoaín.