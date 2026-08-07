Basilio García Sevilla, 07 AGO 2026 - 10:35h.

El jugador se quejó en varias ocasiones de que vino a Nervión para jugar en Europa y ganar títulos

El Genoa y el Sevilla confirman oficialmente el traspaso de Djibril Sow

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Djibril Sow ya es exfutbolista del Sevilla FC. El suizo fue una de las grandes inversiones de los últimos años, una de las primeras contrataciones de la etapa de Víctor Orta, que se adelantó a numerosos clubes europeos para firmar a este centrocampista procedente del Eintracht de Frankfurt. Una operación que alcanzó los 10 millones de euros y que se antojaba ilusionante, aunque el rendimiento del futbolista nunca llegó a lo que se esperaba de él.

Tampoco el Sevilla fue lo que Sow esperaba, pues el de Zurich fichó por un equipo que se acababa de proclamar campeón de la UEFA Europa League, el torneo que él mismo había ganado un año antes con el Eintracht, precisamente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde quería reverdecer laureles tras conseguir su único título internacional como profesional. En alguna ocasión, fue franco e hizo referencia a que no había venido al Sevilla solo para luchar por no descender.

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“Yo vine aquí para jugar en Europa y pelear por títulos, pero así es como estamos ahora”, comentó en mayo de 2025 tras terminar LALIGA EA SPORTS esa temporada. Lo cierto es que no, que en sus tres temporadas en Nervión solo ha peleado por la permanencia, aunque eso le ha valido para jugar un Mundial histórico con Suiza.

Eso sí, en el Genoa difícilmente encontrará objetivos superiores. El equipo italiano pasó una situación complicada tras pasar por las manos de 777 Partners, y su último ascenso se produjo en 2023. En sus tres temporadas no ha pasado del undécimo puesto, y en la última sufrió lo indecible para salvarse a tres jornadas del final y acabar en el puesto 16. Pese a que su cláusula era de cuatro millones de euros tras la rebaja del año pasado, ningún club con aspiraciones mayores –“jugar en Europa y pelear por títulos”- ha ido a por él este verano.

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Sow fue crítico con la situación de la entidad siempre que tuvo ocasión de hablar en público, y en su despedida, elegante, ha vuelto a reivindicar un Sevilla con otras aspiraciones y, sobre todo, una afición que viva de otro modo su relación con el equipo. “Que la alegría vuelva al Sánchez-Pizjuán”, ha solicitado para terminar el breve mensaje con el que ha dicho adiós. Una petición en línea del pensamiento crítico que ha tenido siempre mientras estuvo en el Sevilla.

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El mensaje de Sow

Hola Sevillistas

Es muy dificíl despedirse de un club y lugar como el Sevilla. Es un lugar donde el fútbol se vive con pasión y corazón y "sevillista hasta la muerte" no solo es una palabra aqui. Lo habéis demostrado en los momentos más difíciles. Me gustaría agradecerles del apoyo y del cariño que me habeís dado, eso siempre ha significado mucho para mí. Les deseo al equipo y a vosotros lo mejor y que la alegría vuelva al Sánchez Pizjuan!!!

Con mucho cariño

Djibi