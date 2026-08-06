Basilio García Sevilla, 06 AGO 2026 - 21:15h.

El club italiano pagará los cuatro millones en los que quedó fijada su cláusula de rescisión

Las claves económicas de la venta de Djibril Sow al Genoa

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José Ignacio Navarro cierra otra salida del Sevilla FC. Djibril Sow ya es jugador del Genoa oficialmente, después de que ambos clubes hayan cerrado este jueves el traspaso del futbolista suizo, que firma con el club más antiguo de Italia para las próximas cuatro temporadas. El traspaso se cierra en cuatro millones de euros, el importe en el que el Sevilla fijó su cláusula de rescisión hace un año, en deferencia por su esfuerzo económico al prorratear su salario en una temporada más para así facilitar la inscripción de sus compañeros.

Sow se reincorporó a los entrenamientos del equipo sevillista el lunes, y ya el martes se conoció que estaba cerca de cerrar su fichaje por el Genoa. Las conversaciones cristalizaron rápidamente y el miércoles no entrenó bajo las órdenes de Luis García Plaza para viajar a Génova, donde ha pasado las pruebas médicas y cerrado los últimos flecos de su fichaje.

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El zuriqués llegó al Sevilla en el verano de 2023, apenas dos años después de ganar la UEFA Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue uno de los primeros fichajes de Víctor Orta como director deportivo sevillista, abonando diez millones de euros al Eintracht de Frankfurt.

Así ha anunciado el Sevilla el acuerdo:

"El Sevilla FC y el Genoa FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Djibril Sow. El centrocampista suizo, que aterrizó en Nervión en el verano de 2023 procedente del Eintracht de Fráncfort, cierra su etapa como sevillista tras disputar 100 partidos oficiales con la elástica blanquirroja repartidos en tres campañas, en los que firmó 8 goles y repartió 13 asistencias.

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La polivalencia del helvético le permitió desempeñar diferentes funciones en la medular, convirtiéndose en un perfil de equilibrio y trabajo al servicio del equipo. Paralelamente, Sow se consolidó como un habitual en la selección absoluta de Suiza, representando a su país en grandes citas internacionales, siendo la última experiencia esta última Copa del Mundo 2026, en la cual el combinado suizo llegó hasta los cuartos de final.

El Sevilla FC agradece a Djibril Sow su dedicación y profesionalidad durante su etapa como sevillista y le desea suerte en esta nueva etapa de su carrera".