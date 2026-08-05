Djibril Sow aterriza en Italia para ultimar su fichaje e impulsar el mercado del Sevilla

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 23:04h.

El centrocampista pasará reconocimiento médico el próximo jueves

El Sevilla elige a su opción 'A' para la delantera y negocia el fichaje de Robbie Ure

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Djibril Sow afronta sus últimas horas como jugador del Sevilla FC. Tras disfrutar de sus vacaciones por la disputa del Mundial 2026, el centrocampista suizo continuará su carrera deportiva en la Serie A. Tras reajustar sus condiciones salariales con el club de Nervión, la cláusula del mediocentro cayó hasta los cuatro millones de euros, cantidad que abonará el Genoa.

El suizo se incorporó al stage de pretemporada que comanda Luis García Plaza pero su presencia ha sido prácticamente testimonial. De hecho, como demuestran las imágenes difundidas por el periodista Gianluca Di Marzio, Djibril Sow ya está en suelo italiano para formalizar su fichaje por el Genoa.

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El centrocampista deberá pasar el próximo jueves las pertinentes pruebas médicas y posteriormente firmará su nuevo contrato con el conjunto italiano. Con esta salida, José Ignacio Navarro continúa reduciendo el coste de la plantilla y impulsa el mercado sevillista.

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Un necesario impulso al mercado de fichajes del Sevilla FC

El sustituto del suizo apunta a ser Giorgi Kochorashvili. Pese al interés de clubes nacionales como Celta de Vigo o Getafe CF, el Sevilla avanza por el fichaje del futbolista y trata de cerrar las negociaciones con el Sporting de Portugal. La medular hispalense demanda más cromos, aunque la novedad apunta a la delantera.

En las últimas horas ha trascendido el nombre de la opción 'A' de la dirección deportiva rojiblanca para reforzar el ataque. El desconocido Robbie Ure que milita actualmente en el líder de la liga sueca es la opción en la que trabaja el Sevilla.

El futbolista de Glasgow llama la atención de otros clubes europeos con un registro impactante aún en una liga menor. Quince goles y dos asistencias en sus últimos quince encuentros ligueros motivan un fichaje que podría acelerarse en las próximas horas. A la espera de oficialidades, el mercado del Sevilla apunta a impulsarse.