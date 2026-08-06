Basilio García Sevilla, 06 AGO 2026 - 12:04h.

Varios equipos de LALIGA HYPERMOTION tienen en su radar al portero de la cantera sevillista

La llamativa decisión de García Plaza con Alberto Flores

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La semana en materia de salidas está siendo muy intensa en el Sevilla FC, pues José Ignacio Navarro se ha puesto las pilas. Entre los nombres más jugosos de Juanlu, Rafa Mir y Sow, se encuentra el de un Alberto Flores que también está muy cerca de desvincularse de la disciplina sevillista después de muchos años.

El portero de Fuentes de Andalucía fue el segundo rostro más mediático de entre los siete canteranos que regresaban a la capital hispalense desde Amsterdam. Todos los focos se fijaban en Juanlu, pero a su derecha llegaba un Alberto Flores con la intención de resolver su futuro tras haber jugado sus últimos minutos en el partido del viernes contra el NEC Nijmegen y ver cómo se le cerraba la puerta del primer equipo con la llegada de Fran González.

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El siguiente paso del guardameta canterano será recalar en uno de los equipos de LALIGA HYPERMOTION que se han interesado en él. El mejor colocado es el Granada CF, que en las próximas horas dará salida a Luca Zidane, el portero de la selección argelina cuyo rendimiento en el Mundial no fue el esperado. El hijo del flamante seleccionador francés se ha quedado fuera del último amistoso de los nazaríes, ante el Cádiz, y su salida está encarrilada. Los granadinos han fichado este verano a Raúl Lizoain, procedente del Albacete, y quiere completar su portería con el fontaniego.

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La fórmula de salida

El contrato de Alberto Flores con el Sevilla expira en junio de 2027, y el club se planteaba dos fórmulas para su posible salida. La renovación y posterior cesión o el traspaso de forma definitiva. Todo apunta a que sea la segunda opción la elegida.

Alberto Flores se marcharía traspasado al Granada, que es el equipo que está pujando más fuerte por él. Sería a coste cero o bajo una cantidad mínima, y el Sevilla se guardaría un porcentaje de una futura venta si se produce.