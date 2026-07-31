El uno por uno del Sevilla ante el NEC Nimega

Pepe Jiménez Sevilla, 31 JUL 2026 - 21:00h.

El Sevilla disputará aún dos amistosos más antes de comenzar el curso

El Sevilla se estrena en Holanda con novedades de Luis García Plaza

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El Sevilla arrancó este viernes la recta final de su pretemporada con su quinto encuentro amistoso ante el NEC Nimega (1-2). El encuentro, que continúa dejando multitud de dudas alrededor del equipo de García Plaza, volvió a evidenciar la necesidad de varios refuerzos antes de que comience el curso oficial a pesar de la remontada.

Con Nico Guillén como principal protagonista en el once titular, García Plaza continuó explotando el 1-4-2-3-1 con un once que bien podría ser semejante al que presentará en la primera jornada de LALIGA EA Sports.

Las notas del Sevilla ante el NEC Nimega

Alberto Flores [5]: comenzó con algunos nervios, un pelín desconectado, pero fue mejorando con el paso de los minutos, firmando incluso una buena parada. En el tanto, no pudo hacer mucho más.

José Ángel Carmona [6]: contundente, se complicó poco o nada. Cortó casi todo lo que llegó por su banda, aunque sus intervenciones en ataque no fueron lo efectivas que le hubiese gustado.

Arouna Sangante [6]: se complica poco, se equivoca poco -aunque a veces lo hace- y muestra una seguridad muy necesaria en este Sevilla. Se marchó tras un pique con un delantero rival.

Kike Salas [7]: notable encuentro en la anticipación, en el orden e incluso en la capitanía. Fue el principal peligro del Sevilla a balón parado, como de costumbre.

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Gabriel Suazo [5]: mucho más activo en sus interveciones como capitán que como lateral zurdo. Julio Díaz quiere aprovechar sus altibajos.

Manu Bueno [4]: con balón no estuvo brillante y sin él, a pesar de recorrer muchos metros, tampoco estuvo lo rápido que le exigían los rivales.

Nico Guillén [5]: trabajó muchísimo sin balón -aunque le superaron varias veces- y cuando lo tuvo, dejó detalles importantes. Tiene argumentos, pero necesita minutos.

Jesuly [5]: mucho más sin balón. Un futbolista como él, acostumbrado a tenerla, a pedirla y buscarla, supo sacrificarse para ayudar a Carmona.

Peque Fernández [4]: se equivocó demasiadas veces en situaciones donde debe tomar mejores decisiones. Lo intentó mucho, pero no tuvo demasiado acierto.

Oso [5]: tiene argumentos para ser titular en el Sevilla. Su pierna izquierda es un guante y, aunque tampoco podemos hablar de ser diferencial, sí tiene más calidad que otros muchos de sus compañeros.

Isaac Romero [5]: sus problemas no son con balón, que también los tuvo, sino sin él. Por momentos parece desconectado, por momentos parece no seguir la jugada y son muchos los controles que se le van o los rivales que se anticipan. Al menos anotó su primer gol del curso.

Suplentes

Odysseas Vlachodimos [6]: como de costumbre, cuando tuvo que aparecer, lo hizo bien. El griego aporta tranquilidad, experiencia y acciones que bien vendrán al futuro de la portería del Sevilla.

Juan Iglesias [5]: además de su rigor defensivo, de su experiencia sobre el césped, se complica poco con balón y, habitualmente, cumple sin problemas.

Iker Muñoz [5]: cumplió con su cometido, sufrió en el tramo final, pero sigue dejando detallitos.

Julio Díaz [5]: sus primeros minutos con el Sevilla no serán especialmente recordados. El ritmo de la segunda mitad tampoco ayudó en demasía.

Lucién Agoumé [4]: el ritmo era bajo, pero él tuvo problemas para adaptarse. Dejó algún detalle, pero se espera mucho más de él.

Jon Guridi [5]: da la sensación de que no se complica, de que sabe lo que debe hacer. Buenos movimientos, aunque el ritmo era bajísimo.

Miguel Sierra [6]: tiene (mucha) calidad, debe aprender a tomar decisiones, pero puede ser un buen aportador durante la temporada.

Manuel Ángel [5]: no se arrugó ante jugadores mucho más veteranos que él. Supo que su partido no iba ser brillante y se adaptó. Si llega a estar más vivo... marca un tanto.

Ibra Sow [7]: se la buscó, se la trabajó y se la llevó. Anotó el tanto de la segunda mitad y se marcha con la satisfacción de haber hecho bien su trabajo.

Jesús Cruz [5]: se quedó dormido en una acción que pudo ser clave. Fue el que menos minutos tuvo.