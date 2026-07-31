Pepe Jiménez Sevilla, 31 JUL 2026 - 18:44h.

El meta podría estar viviendo sus últimas horas en el Sevilla

El mensaje de Alberto Flores ante los rumores en la portería

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Una decisión con multitud de interpretaciones. Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, decidió colocar como titular a Alberto Flores ante el NEC Nimega poco antes del inicio del encuentro a pesar de haber anunciado a Odysseas Vlachodimos anteriormente.

La sustitución, que según explican en la entidad es decisión técnica y no lesión de ningún tipo, llega justo en la misma jornada en la que la llegada de Fran González, guardameta del Real Madrid, ha quedado prácticamente encarrilada.

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Es por ello que la cita de este viernes podría interpretarse como la última de Alberto Flores en el Sevilla, dando así sentido a la decisión de Luis García Plaza, ofreciéndole al chico la oportunidad de despedirse junto a sus compañeros sobre el césped.

Cabe señalar que desde Nervión se insiste en que es una decisión meramente técnica y que no se trata de lesión alguna de Odysseas Vlachodimos, algo que sería una auténtica desgracia para el Sevilla de cara al inicio de la nueva temporada.

¿Qué pasará con Alberto Flores?

El joven guardameta aún del Sevilla ha sido uno de los nombres que, aunque no ha estado en portadas diarias, se ha ido moviendo en la actualidad hispalense y es que hasta el propio José Ignacio Navarro le abrió las puertas públicamente.

El encargado en materia de fichajes reconocía que Alberto Flores estaba ayudando en pretemporada, pero igualmente decía que el Sevilla no iba a "cerrar las puertas" al deseo del jóven "que suponemos que es jugar".

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En estas, con un año más de contrato, solo falta saber si renueva y se marcha cedido o, por el contrario, se deja que se vaya en algún traspaso simbólico o con diferentes condicionantes de recompras posteriores, tal y como ha sucedido con Julio Díaz o Fran González en sus respectivas llegadas al Sevilla este verano.