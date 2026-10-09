Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 11:30h.

"El fútbol ha demostrado ser solidario, tengo que agradecer a muchísima gente"

‘Made in’ Joaquín Caparrós: "Nos tiene que hervir la sangre roja, ser sevillista es lo más grande"

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El mundo del fútbol quedó helado el pasado mes de junio cuando se conoció que Joaquín Caparrós atravesaba el proceso más difícil de su vida. El Sevilla FC comunicaba que su exentrenador y presidente de honor sufría un cáncer de colon, Luis de la Fuente, en pleno Mundial, le mandaba un mensaje de apoyo y el fútbol se puso del lado del utrerano.

Caparrós fue homenajeado la pasada semana en la visita de la selección española a Sevilla para jugar ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un acto íntimo organizado por la RFEF en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en el que Rafael Louzán le hizo entrega de una camiseta de la España campeona del mundo por segunda vez, recordando los momentos en los que estuvo cerca de ser seleccionador nacional, tras la etapa de Vicente del Bosque en la que entró Julen Lopetegui.

El utrerano ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, donde ha agradecido todo el apoyo recibido, inclusive de los aficionaso del Real Betis Balompié con los que se cruza por la calle. “Antes de que la gente especulara, decidimos con el club hacer un mensaje. Tengo que agradecer a los medios y a toda la gente, es espectacular cuando voy por la calle. Incluso gente del otro equipo, del Betis, gente que me dice cosas y me apoya. El fútbol ha demostrado ser solidario, tengo que agradecer a muchísima gente. A exjugadores, entrenadores actuales, futbolistas que he tenido, el apoyo que me están dando. Es importante, cuando estás en una situación de estas, sobre todos los primeros días, te viene un chute de energía, de motivación”, explicaba.

Ahora, Caparrós no está realizando apenas apariciones públicas y sigue “a rajatabla” las indicaciones que le dan los médicos, a los que considera su entrenador. De hecho, aunque afirma que está viendo mucho fútbol desde su residencia en el Aljarafe sevillano, lleva meses sin pisar el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque espera hacerlo a principios de año. “No estoy yendo, hasta primeros de año no voy a ir al estadio. A primeros de enero, si todo va bien, creo que sí”, emplazaba.

El Sevilla de Caparrós

Además, el presidente de honor del Sevilla recordó la época en la que regresó al club nervionense tras sus años como jugador de cantera, un momento clave en la historia de la entidad para devolverle a su lugar natural.

“Fue un año complicado. Hubo un presidente con las ideas muy claras, mandando mensajes muy claros, y mirando los intereses del club. Tuvimos la suerte de estar Roberto Alés, Monchi que sube de director deportivo, yo venía del Villarreal y del Recreativo de Huelva. Nos juntamos, los tres y todo su consejo tuvimos muy claro la idea de futbolistas que teníamos y creamos un grupo grande. El éxito fue el factor humano, económicamente íbamos creciendo, y fuimos trabajando con las ideas muy claras, transmitiendo confianza en momentos complicados. Eso sí que lo percibió la afición, que íbamos con la máxima humildad, queríamos el bien del club, y fuimos una familia. Subimos inesperadamente, con el Atlético de Madrid, el Betis, el Tenerife de Rafa Benítez, recién descendido Salamanca, un Sporting muy fuerte. Faltando dos o tres jornadas estábamos en Primera división. Se juntaron una serie de futbolistas, miramos a la cantera y había un talento espectacular, unido a los chicos que teníamos se hizo un equipo que cada año iba creciendo hasta consolidarse”, recordaba Caparrós.