Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 13:38h.

Luis García Plaza da su visión sobre las quejas a los árbitros

Confirmados los seis capitanes del Sevilla FC: tres de ellos los eligió García Plaza

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El Sevilla FC cerrará la jornada 8 de LALIGA EA Sports visitando al Levante en el Ciutat de València en el primer partido tras el parón antes de visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el sábado siguiente. Un encuentro en el que no podrá estar Vinicius Jr. después de su expulsión por un tirón de pelos en el choque frente al Villarreal en una jugada sobre la que no ha querido hablar Luis García Plaza en sala de prensa pero sí ha aprovechado para hacer una reflexión sobre el arbitraje.

Preguntado por la presión desde el club madridista después de la roja a Vinicius y la posterior ausencia de José Mourinho en sala de prensa, el técnico sevillista cortó entre risas para centrarse en el choque de este lunes, el más inmediato: "Te iba a dejar la pregunta pero te voy a contestar que 'Levante'. Ahora mismo es Levante. Déjate, eso ya llegará. No voy a contestar nada salvo el Levante".

La reflexión de Luis García Plaza sobre el arbitraje

Una pregunta que, sin embargo, el madrileño aprovechó para pedir "apoyo" a los árbitros: "Lo único que creo es que tenemos es intentar apoyar a los árbitros. Eso creo que tiene que ser así porque yo me equivoco, ellos se equivocan, los jugadores se equivocan... que parece que son los únicos que se pueden equivocar, ni los entrenadores ni los árbitros podemos equivocarnos. Tenemos que intentar apoyarnos".

Eso sí, Luis García Plaza reconoce que, con respeto, las opiniones sobre el arbitraje de jugadas concretas se pueden seguir repitiendo: "Otra cosa es lo que siempre nos dicen que, con respeto, podamos salir aquí a una rueda de prensa y decir 'creo que esta jugada podría haber sido de otra manera'. Eso nos lo han dicho ellos mismos, que no hay problema en decirlo y que siempre con respeto. Desde nuestra parte siempre encontrarán esa comprensión".

"Ya lo dije, en la jugada del otro día del Barça contra nosotros en casa, estuve hablando con Juan, el árbitro. Me explicó su punto de vista y yo no la comenté en rueda de prensa. Creo que, con eso, ganaremos mucho. Otra cosa es que podamos expresar una opinión nosotros de una jugada determinada en un momento dado pero creo que hay que intentar ayudarles. Es lo que pienso", finalizó el entrenador del Sevilla.